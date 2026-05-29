تفاصيل العثور على جثة مدرس داخل شقته بدمياط

سادت حالة من الحزن بين أهالى مدينة دمياط، عقب انتشار خبر العثور على جثة مدرس شهير بإحدى مدارس اللغات بدمياط، وذلك بعد أن فارق الحياة وحيدا داخل منزله ودون وجود شبهة جنائية.



بلاغ من أحد الجيران

​البداية كانت بلاغاً عاجلاً تلقى العميد هيثم الدكروري، مأمور قسم شرطة أول دمياط، من أحد الجيران ، يفيد بأن "سامح عبد العزيز عثمان" (47 عاماً)، ويشتغل مدرساً للغة الإنجليزية بمدرسة اللغات الرسمية، لم يظهر أو يره أحد من جيرانه منذ أول أيام عيد الأضحى ، لافتاً إلى أنه كان يعيش بمفرده داخل الشقة.

يعيش وحيدا بمنزله



​وعلى الفور، انتقل الرائد خالد الفار، رئيس مباحث قسم أول، وبرفقته قوة امنية لمكان البلاغ ، و​بعد فتح الشقة، تم العثور على جثة الفقيد، وتبين من الفحص والكشف الظاهري الأولي على الجثة أن المتوفى فارق الحياة منذ حوالي يومين تقريباً دون وجود شبهة جنائية.



​وتم إخطار النيابة العامة فوراً، والتي انتقلت إلى مكان الواقعة وتم مناظرة الجثة ومعاينة مسرح الواقعة للوقوف على الأسباب الطبية والشرعية للوفاة، وتم نقل الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة المستشفى التخصصي بدمياط، وتم تحرير محضر بالواقعة ويجرى الآن التحقيق.

