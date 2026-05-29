تداول 7 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .. بينما غادر عدد 5 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة.



بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22140 طن تشمل : 3500 طن مولاس و18640 طن ملح.



كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23900 طن تشمل : 16400 طن قمح و 7500 طن ذرة .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1872 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 225 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3069 حاوية مكافئة .



وأكد البيان على أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179384 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80234 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 1329 حركة.