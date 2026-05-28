شواطئ رأس البر ودمياط الجديدة يستقبلان المصطافين في ثاني أيام العيد

تستقبل مدينه راس البر ، بمحافظة دمياط ،خلال ثان أيام عيد الأضحى المبارك ، رواد المصيف من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة.

حيث توافد المصطافين على شواطئ راس البر ودمياط الجديدة لقضاء إجازة العيد .

وعلى صعيد آخر ،شهدت شواطئ وحدائق مدينة رأس البر توافدًا كبيرًا منذ الصباح الباكر، مع تكثيف وسائل النقل لتسهيل وصول الزائرين من وإلى المدينة.

وفي دمياط الجديدة، أكد رئيس الجهاز المهندس أشرف فتحى أن الحدائق العامة مفتوحة مجانًا أمام المواطنين، إلى جانب تجهيز منطقة الشواطئ لاستقبال الزوار خلال أيام العيد.