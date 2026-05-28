محافظة الجيزة ترفع 21000 طن قمامة ومخلفات بالأحياء والمراكز والمدن

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة لرفع المخلفات وفض ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك وعودة الحركة لطبيعتها بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وكشف بيان مجمع لأعمال النظافة والتجميل رفع 210000 طن مخلفات حصيلة ورديات النظافة المسائية عقب احتفالات العيد وذلك من الشوارع والميادين ومحيط الحدائق والمجازر بنطاق الأحياء والمراكز والمدن.

كما أوضح البيان إنهاء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالجيزة وهيئة النظافة والتجميل لإجراءات فض ساحات الصلاة بالشوارع والميادين ورفع المخلفات وإستعادة الحركة بصورة طبيعية بمختلف القطاعات.

كما شنت إدارات البيئة بالتنسيق مع الهيئة حملات دورية لرصد عمليات الذبح المخالف للأضاحى بالمخالفة للقرارات الصادرة بشأن منع الذبح بالشوارع العامة، والإلتزام بالذبح بالمجازر والتى تقدم خدمات الذبح مجاناً للمضحين طوال أيام العيد، حيث تم تحرير محاضر المخالفة للحالات المرصودة وتوقيع الغرامات القانونية على مرتكبيها.

وتم تنفيذ أعمال التجفيف والكشط لأثار الذبيح وتطهير المواقع ورش المبيدات لمنع الحشرات وللحفاظ على البيئة ولمراعاة المظهر العام.

وأجرت الإدارات المعنية بأجهزة المحافظة أعمال الصيانة اليومية وإعادة ترتيب وتجهيز الحدائق والميادين والمتنزهات ورفع كفاءة محيط المزارات العامة والمتاحف والمناطق الأثرية لإستقبال المعيدين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.