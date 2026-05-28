الزراعة: إزالة 90 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في ثاني أيام العيد

شيماء مجدي

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها المكثفة لحماية الرقعة الزراعية، خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحفاظ على الأمن الغذائي للمواطنين ومنع أي محاولات لاستغلال العطلات في البناء المخالف.

وكشفت الوزارة، عن نجاح الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالتنسيق مع المحليات والأجهزة الأمنية بالمحافظات، في إزالة عدد 90 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، في المهد خلال اليومين الاول والثاني من إجازة عيد الأضحى المبارك، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، على استمرار المتابعة الميدانية الحازمة؛ حيث قام مهندسو الإدارة المركزية لحماية الأراضي بحملات مرور مركزي مفاجئة لرصد أي مخالفات والتعامل معها فوراً، ومتابعة الإجراءات مع مديريات الزراعة بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية بها، لافتا إلى ان جولات المرور الميداني خلال ثاني أيام العيد، قد شملت محافظات: الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنيا، فضلا عن سوهاج، وقنا.

وأكد على استمرار عمل غرفة العمليات المركزية، بالإدارة المركزية لحماية الأراضي على مدار  الساعة طوال أيام العيد، مشيرا إلى وجود تواصل دائم ومباشر مع مديريات الزراعة بالمحافظات، فضلا عن التنسيق المستمر مع أجهزة الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية والأمنية، لضمان سرعة التحرك المشترك وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات الفورية في المهد.

