وفاة المنتج محمد عبد السلام ونقابة المهن السينمائية تنعاه

أعلنت نقابة المهن السينمائية -عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- وفاة المنتج الفني محمد عبد السلام الشريف، وكشفت تفاصيل العزاء.

وكتبت النقابة عبر فيسبوك: «نقابة المهن السينمائية تنعي الزميل المنتج الفني محمد عبد السلام الشريف .. بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم».

وتابع البيان: «ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة #نقابة_المهن_السينمائية الزميل المنتج الفني محمد عبد السلام الشريف - بقطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان».

واختتم البيان: «العزاء: غداً الجمعة الموافق 29 / 5 / 2026 بمسجد الصديق - مساكن شيراتون - مصرالجديدة.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».