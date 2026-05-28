قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وادي دجلة يتصدر مجموعة تفادي الهبوط بثنائية أمام طلائع الجيش بالدوري
نقلت ملايين المواطنين.. السكة الحديد تعلن انتظام رحلات القطارات بالمحافظات في ثاني أيام العيد
خارجية الاحتلال تقرر قطع علاقاتها بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة
في ثاني أيام عيد الأضحى.. الذهب يرتفع 50 جنيها بعد ساعات من تعاملات مساء اليوم
الكشف عن أحد أكثر الأسرار غموضًا داخل الهرم الأكبر.. ماذا وجد العلماء؟
انهيار جزئي لعقار بالمنوفية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الخطر
الصحة: تقديم أكثر من 125 مليون خدمة طبية للسيدات عبر مبادرات 100 مليون صحة
حالة الطقس .. سحب رعدية تغطي 3 محافظات وتحذيرات من بعض الظواهر
2119 حالة طوارئ و4018 تحليلا طبيا.. نشاط مكثف بمستشفيات قصر العيني خلال العيد
مدرب بورنموث السابق يهدد مستقبل آرني سلوت في ليفربول
ثابت في محلات الصاغة.. الذهب في السعودية يسجل 472 ريالا
خدعة جهنمية.. سر بسيط يحميك من شراء الذهب المغشوش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في عيد الأضحى.. إذاعة القرآن تحتفل بموسم الحج من الجامع الأزهر

الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد
الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد
محمد شحتة

نظم الأزهر الشريف، بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم، احتفالية دينية من رحاب الجامع الأزهر الشريف؛ احتفالا بموسم الحج وعيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ، والقى كلمة الاحتفالية الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وقدم الاحتفالية الدكتور محمد مصطفى، المذيع بإذاعة القرآن الكريم.


وفي كلمته أكد الدكتور عبدالرحمن فوزي، أن موسم الحج يحمل رسالة عظيمة للعالم أجمع، تتمثل في وحدة المسلمين واجتماعهم على صعيد واحد رغم اختلاف الأجناس والأعراق والألوان، وهذا المشهد يجسد عظمة الدين الإسلامي ووحدة الأمة الإسلامية تحت راية التوحيد، كما أن الحجاج تتوحد وجهتهم وهيئتهم وشعائرهم في وقت واحد، وهم يرفعون أكف الضراعة إلى الله تعالى مرددين: "لبيك اللهم لبيك"، في صورة إيمانية عظيمة تظهر وحدة القلوب والغاية، قال تعالى: "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ".

مشهد نفرة الحجيج

وأشار الدكتور عبدالرحمن فوزي، إلى عظمة مشهد نفرة الحجيج من عرفات إلى المشعر الحرام، حيث تتوحد العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى، كما أن هناك معاني إيمانية عظيمة يحلمها  عيد الأضحى، قال تعالى: "إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ"، فالصلاة صلة بالله تعالى، والنحر رمز للتجرد والإخلاص لله سبحانه، لذلك فإن من اتصل بالله حقا استغنى به عن غيره.

وأكد أن اجتماع المسلمين في الحج، ثم اجتماعهم في عيد الأضحى على الصلاة والنحر والطاعة، يرسخ معنى العبودية الخالصة لله تعالى، ويؤكد بالدليل العملي أن الإسلام دين وحدة ورحمة وتكافل، لذلك فإن الأضحية ليست مجرد شعيرة ظاهرية، بل رسالة إيمانية تعبر عن البذل والتقرب إلى الله وإحياء لقيم الرحمة والعطاء بين الناس.

الأزهر الجامع الأزهر إذاعة القرآن الحج الحجاج نفرة الحجيج المشعر الحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2026 برقم الجلوس .. ظهرت بالدرجات

وزير التربية والتعليم

التعليم : إعادة السنة لتلاميذ ابتدائي الراسبين وغير المجتازين للبرنامج العلاجي

خالد الغندور

خالد الغندور يوجه رسالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور

محمد صلاح

ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

سعر الذهب

تراجع عيار 21.. سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

مهتمد جمال

لخلافة معتمد جمال.. الزمالك يفاوض برتغالي ومدرب الجيش الملكي

تركي آل الشيخ

رقم قياسي .. تركي آل الشيخ يعلق على إيرادات 7 Dogs أول أيام العيد

التصالح في مخالفات البناء

العد التنازلي بدأ.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

جانب من الفعاليات

فوز فريق الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة بالجائزة الثانية لأفضل أطروحة في المسابقة الدولية للطلاب

انتظام حركة التشغيل بميناء دمياط خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

انتظام حركة التشغيل بميناء دمياط خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

التعدى على الأراضي

الزراعة: إزالة 90 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في ثاني أيام العيد

بالصور

كله بهاريز.. طريقة عمل طاجن العكاوي في الفرن

العكاوى
العكاوى
العكاوى

صحة الشرقية: إجراء 56 منظار هضمى بوحدات مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفىيات العامة والمركزية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

في عيد الأضحى..إزالة فورية لـ 25 حالة بناء مخالف في المهد بمراكز ومدن الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

القمر هيختفي

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد