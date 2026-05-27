خطيب الجامع الأزهر: عيد الأضحى يجسد أعظم معاني التضحية والبذل والعطاء

أكد الدكتور عبد الفتاح العواري عضو مجمع البحوث الإسلامية العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، أن عيد الأضحى المبارك يجسد أعظم معاني التضحية والبذل والعطاء، موضحًا أن هذه القيم تمثل أساسًا في بناء المجتمعات المتماسكة وتحقيق السعادة الحقيقية للفرد والأسرة والمجتمع.

وأوضح الدكتور العواري، خلال خطبة عيد الأضحى بالجامع الأزهر، تحت عنوان: «عيد التضحية والبذل وأثرهما في تحقيق السعادة»، أن الإسلام دعا إلى الإيثار والتراحم والتكافل، وجعل من الأضحية رمزًا للفداء والطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، مستلهمًا ذلك من قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام.

وأشار إلى أن السعادة لا تتحقق بالماديات وحدها، وإنما تتحقق بقرب الإنسان من ربه، وبما يقدمه من خير وعطاء للآخرين، لافتًا إلى أن المجتمع الذي تنتشر فيه قيم الرحمة والتعاون هو مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

استثمار أيام العيد في صلة الأرحام

ودعا خطيب العيد، إلى استثمار أيام العيد في صلة الأرحام، ومساعدة المحتاجين، وإدخال السرور على الفقراء والأيتام، مؤكدًا أن الأعياد في الإسلام ليست مظاهر شكلية فقط، بل مناسبات لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية النبيلة.