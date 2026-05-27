المحافظون ونوابهم يؤدون صلاة العيد بالمحافظات ويثمنون جهود تنظيم الساحات والمساجد

شهد المحافظون ونوابهم، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد الكبرى والساحات العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وسط حضور جماهيري كثيف وأجواء إيمانية مفعمة بالفرحة والسكينة، حيث توافد الملايين المصلين منذ الساعات الأولى من الصباح مرددين تكبيرات العيد وتهليلاته التي ملأت الساحات والمساجد بهجةً وروحانيةً في هذه المناسبة المباركة.

وامتزجت تكبيرات العيد بمظاهر الفرحة التي عمّت الساحات العامة والمساجد؛ حيث حرص المواطنون على الحضور المبكر واصطحاب أسرهم وأطفالهم، في مشهد عكس روح التلاحم والمحبة بين أبناء الوطن، فيما شهدت أماكن الصلاة حالة من الانضباط والتنظيم أسهمت في خروج الشعائر بصورة حضارية تليق بعظمة المناسبة.

ساحات صلاة عيد الأضحى

وجاءت صلاة العيد هذا العام وسط استعدادات مكثفة من وزارة الأوقاف، التي أعدّت الساحات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ووفرت الأئمة والخطباء، مع متابعة ميدانية متواصلة من قيادات الوزارة والمديريات الإقليمية؛ لضمان انتظام الشعائر وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين.

كما تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف سير العمل بجميع المحافظات من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية، حيث أكدت انتظام الصلاة بجميع الساحات وعدم رصد أي معوقات، مع الالتزام الكامل بالخطة التنظيمية التي وضعتها الوزارة لخدمة المصلين وتيسير أداء الشعائر.

وأشاد السادة المحافظون ونوابهم بالجهود التنظيمية والدعوية التي بذلتها وزارة الأوقاف في الإعداد لصلاة عيد الأضحى، مثمنين ما شهدته الساحات والمساجد من جاهزية وانضباط، وما قدمه الأئمة والخطباء من خطاب دعوي يعزز قيم الرحمة والتسامح والتكافل.

وأكد المحافظون أن وزارة الأوقاف تواصل أداء دورها الوطني والدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء الوعي المجتمعي، من خلال برامجها الدعوية والتثقيفية المتنوعة، بما يعزز قيم الانتماء الوطني ويحافظ على رسالة المسجد باعتباره منارة للعلم والعبادة وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.