الأوقاف: إقبال حاشد على ساحات صلاة العيد بمختلف محافظات الجمهورية

شهدت الساحات والمساجد الكبرى المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف محافظات الجمهورية إقبالًا كثيفًا من جموع المصلين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، في مشهد عمّت فيه أجواء الفرحة والسكينة، وتعالت تكبيرات العيد في الساحات والمساجد، وسط تنظيم متميز ومتابعة ميدانية متواصلة من غرفة العمليات المركزية بوزارة الأوقاف ولجانها بالمديريات.

وقد توافد الملايين من أبناء مصر الكرام إلى الساحات والمساجد التي أعدتها وزارة الأوقاف لصلاة العيد على مستوى الجمهورية، حيث انتظمت الشعائر في أجواء يسودها الهدوء والانضباط بفضل الاستعدادات المسبقة، والتعاون الوثيق بين الأئمة والعاملين بالمساجد والجهات التنفيذية، بما أسهم في خروج صلاة العيد بصورة حضارية تليق بجلال المناسبة ومكانة بيوت الله عز وجل.

ساحات صلاة العيد

وامتلأت الساحات بالمصلين من مختلف الفئات العمرية ممن حرصوا على الحضور المبكر وأداء الصلاة في أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة، فيما تبادل المواطنون التهاني عقب الصلاة، والتقطت الأسر والأطفال الصور التذكارية ابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك، وشهد كثير من الساحات والمساجد احتفالات بإطلاق البالونات وتوزيع الحلوى والألعاب.

كما حرص الأئمة والخطباء في خطبة العيد على تأكيد القيم الإيمانية والإنسانية التي يجسدها عيد الأضحى المبارك، والدعوة إلى التراحم والتكافل وصلة الأرحام، وإدخال السرور على الأسر والأطفال، بما يعزز قيم المودة والاستقرار المجتمعي.

