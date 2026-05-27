حدائق الحيوان والطيور والأسماك تستقبل العيد بخطة متكاملة لمواجهة الزحام.. تفاصيل

أكدت الدكتورة رحاب مهني، مدير الإدارة العامة لحدائق الحيوان والطيور والأسماك، أنه تم الانتهاء من تنفيذ استعدادات مكثفة لاستقبال المواطنين خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، من خلال خطة شاملة تستهدف تنظيم حركة الزوار والحفاظ على سلامة الحيوانات داخل الحدائق.

وقالت رحاب مهني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن الإدارة وضعت ترتيبات خاصة داخل المحافظات المتوقع أن تشهد كثافات وإقبالًا كبيرًا من المواطنين، مع زيادة عدد بوابات الدخول لتسهيل حركة الزائرين وتقليل التكدس خلال أيام العيد.

وأضافت أن خطة التأمين داخل الحدائق تتضمن إجراءات تنظيمية ووقائية للحفاظ على سلامة الجمهور ومنع حدوث أي مشكلات، إلى جانب تجهيز فرق من الأطباء البيطريين والإداريين للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو استفسارات من الزوار.

أجواء آمنة ومنظمة

وأشارت إلى أن جميع الحدائق تم تجهيزها لاستقبال الأسر المصرية في أجواء آمنة ومنظمة، بما يضمن توفير تجربة ترفيهية مميزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.