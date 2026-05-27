سفارة ألمانيا تزور مستشفى 57357 للأطفال لمشاركتهم فرحة عيد الأضحي

قام وفد من سفارة ألمانيا بالقاهرة بزيارة لمستشفى 57357 للأطفال حيث التقوا بالأطفال الصغار الذين يخوضون رحلة شجاعة نحو الشفاء وقدموا هدايا رمزية بسيطة لمشاركهم فرحة عيد الأضحي .

وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة علي صفحتها علي الفيس بوك ، اليوم أن هذه القيم تصبح أكثر أهمية في أماكن كهذه، حيث يواجه الأطفال وعائلاتهم تحديات كبيرة كل يوم ، وأن السرطان يمس ملايين الأشخاص حول العالم، في مصر وألمانيا وفي كل مكان لذلك تظل الأبحاث العلمية، والكشف المبكر، والتعاون الدولي عناصر أساسية في مواجهة هذا المرض .

وأكدت السفارة أن ألمانيا تواصل دعمها لجهود مكافحة السرطان من خلال البحث العلمي والقطاع الصحي والشراكات الدولية ويلعب المركز الألماني لأبحاث السرطان دورا رائدا في هذا المجال .. معربة عن تمنياتها لهؤلاء الأبطال الصغار وعائلاتهم بالصحة والقوة والأمل دائمً.