بالجلباب.. محمود الونش يحتفل بعيد الأضحى بصحبة عائلته| صور

أدى محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، صلاة عيد الأضحى المبارك بصحبة أسرته فى مسقط رأسه بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

ونشر الونش، عبر حسابه على “فيسبوك”، صورا له رفقة أسرته وكتب" كل عام وأنتم بخير عيد أضحى مبارك".

اللقب الـ 15

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.