أعمال يوم النحر وسبب تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليها

يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وسمى يوم النحر، بذلك لأن الحجاج يقومون فيه بنحر الهدي، وغير الحجاج ينحرون فيه الأضاحي سنة عن النبي الكريم.

أعمال يوم النحر

وتتضمن أعمال يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة، ما يلي:

أولا : رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الأخيرة، مما يلي مكة فيجعل الحاج جمرة العقبة أمامه ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويقطع التلبية، فيرمي الجمرة، بسبع حصيات، ويكبر من كل حصاة.

ثانيا: إذا فرغ من الرمي ، ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ويقسم الهدي إلى ثلاثة أقسام: يأكل الأول، ويهدي الثاني ، ويتصدق بالثالث، وليس على المفرد والحاج المكي هدي.

ثالثا: ثم يحلق الحاج شعره أو يقصره والحلق أفضل من التقصير لدعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - للمحلقين بالمغفرة ثلاثا، وللمقصرين مرة واحدة، والمرأة تأخذ من شعرها قد ما يقارب رأس الإصبع.

رابعا: ثم يطوف المتمتع والقارن والمفرد، طواف الإفاضة ، ويسعى المتمتع سعى الحج بين الصفا والمروة، ويسعى القارن والمفرد إذا لم يسعيا قبل الحج مع طواف القدوم.

ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي

ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإنه رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام، هذا الترتيب هو الأفضل الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي، إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح، كل هذا لا حرج فيه، فالنبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن من قدم أو أخر فقال: «لا حرج لا حرج».

أعمال يوم النحر لغير الحجاج

أولًا: صلاة عيد الأضحى: صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها ولا يؤدين الصلاة ويستمعن إلى الخطبة، ووقت صلاة العيد عند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، ودليلهم على أن وقتها يبدأ بطلوع الشمس أنها صلاةٌ ذات سبب فلا تُراعَى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة -وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة- ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.

ثانيًا: نحر الأضاحي أضحية العيد سنة مؤكدة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فقال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

ثالثًا: التكبير في العيد: التكبير يبدأ في عيد الأضحى من فجر يوم عرفة إلى غروب ثالث أيام التشريق، والتكبير يكون جماعة وفرادى، وكذلك في البيوت والمساجد.