الأرصاد: طقس ربيعي مستقر خلال عيد الأضحى وملائم للتنزه والملاحة البحرية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: “نشهد خلال تتلك الفترة استقرارا في الأحوال الجوية”، مشيرا إلى أن طقس أيام العيد سيكون ربيعيا بامتياز، ما يسمح بالتنزه على مدار أيام العيد.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر "القناة الأولى المصرية"، أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، مؤكدا أن العظمى على القاهرة تتراوح من 30 إلى 31 درجة مئوية.

وأوضح أن هناك انخفاضات بسيطة في بعض محافظات الجمهورية، ما يساعد على أن تكون الأجواء معتدلة، خاصة مع وجود الرياح الخفيفة.

مهيأ لأعمال الصيد والملاحة

وأشار إلى أن هناك اعتدالا في حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر، وبالتالي يكون مهيأ لأعمال الصيد والملاحة.