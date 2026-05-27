أخبار العالم

آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في المركز الإسلامي الكبير بفيينا

أ ش أ

وسط أجواء مفعمة بالإيمان والبهجة، توافد آلاف المسلمين في العاصمة النمساوية فيينا، صباح اليوم، إلى المركز الإسلامي الكبير لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، في مشهد يجسد قيم التلاحم والتراحم بين أبناء الجاليات الإسلامية.

وشهد المركز - الذي يعد المعلم الإسلامي الأبرز في النمسا - تدفقاً حاشداً للمصلين من مختلف الأعمار والجنسيات منذ ساعات الفجر الأولى. واكتظت قاعة الصلاة الرئيسية والساحات الخارجية المحيطة بالمركز بآلاف الرجال والنساء والأطفال الذين ارتدوا الملابس التقليدية الملونة، تعبيراً عن التنوع الثقافي الغني للمسلمين في النمسا.

وركزت خطبة العيد، التي أُلقيت باللغتين العربية والألمانية، على المعاني السامية لعيد الأضحى المبارك وقصة الفداء، مستلهمة منها قيم التضحية، والصبر، والوفاء.

وتضمنت الخطبة "إن العيد فرصة لتجديد أواصر الأخوة، ونبذ الخلافات، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين، مع التأكيد على أهمية الاندماج الإيجابي للمسلمين في المجتمع النمساوي كأعضاء فاعلين ومساهمين في بنائه واستقراره".

وعقب انتهاء الصلاة والخطبة، تبادل المصلون التهاني والتبريكات في أجواء سادتها المودة والمحبة.

كما حرصت إدارة المركز الإسلامي، بالتعاون مع المتطوعين، على تنظيم حركة الدخول والخروج وتوفير سبل الراحة للمصلين لضمان سير شعائر العيد بسلاسة وأمان.

وتحولت الساحات الخارجية للمركز إلى ملتقى احتفالي، حيث وزعت الحلوى على الأطفال، وتبادلت العائلات الأحاديث، مما أضفى طابعاً عائلياً دافئاً يخفف من وطأة الغربة على الكثير من المغتربين.

يُذكر أن المركز الإسلامي في فيينا، الذي افتتح عام 1979، لا يمثل فقط مكاناً للعبادة، بل يشكل جسراً ثقافياً واجتماعياً هادفا لتعزيز الحوار والتعايش السلمي في المجتمع النمساوي.

