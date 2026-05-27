قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن يكشف تفاصيل برنامج الإعداد الكامل لمنتخب مصر قبل انطلاق كأس العالم 2026
صواريخ ومسيّرات ودبابات مُحترقة.. حزب الله يدك مواقع جيش الاحتلال بـ 32 هجومًا
أخطاء تدمّر طعم اللحمة بعد الذ بح في عيد الأضحى .. تجنّبها
ملوش طعم من غيرك .. نجل عبد الرحمن أبو زهرة ينعى والده في عيد الأضحى
تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة
البداية بأنجولا.. مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
تهنئة عيد الأضحى 2026.. أجمل رسائل وكلمات المعايدة للأهل والأصدقاء
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء
1.14 تريليون دولار للحرب.. النواب الأمريكي يُطلق أضخم مشروع دفاعي في التاريخ
ليلة العيد في سوريا.. إطلاق نار وقنابل في مشاجرة جماعية بمقابر محافظة حماة
تفويج قطار المشاعر لـ 290 ألف حاج من عرفات إلى مزدلفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد عسكري مُرعب .. زعيم كوريا الشمالية: لا أحد سينجو من ضرباتنا المقبلة

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
ناصر السيد

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) الرسمية بأن التجارب، التي سبق أن أعلن عنها الجيش الكوري الجنوبي، أشرف عليها الزعيم كيم جونج أون.

تجربة صاروخية في كوريا الشمالية

وقالت كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلق عدة مقذوفات، من بينها صاروخ باليستي، قبالة سواحلها الغربية، في أحدث سلسلة من التجارب هذا العام. 

وذكرت “سيول” أن الصواريخ قطعت مسافة 80 كيلومترًا تقريبًا (50 ميلًا).

ويرى محللون أن بيونج يانج، من خلال إجراء سلسلة من تجارب الصواريخ في الأشهر الأخيرة، ربما تحاول استغلال تراجع المعايير الدولية لترسيخ وضعها النووي.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية، في بيان لها باللغة الإنجليزية، أن إطلاق يوم الثلاثاء "حلل وقدّر قوة الرأس الحربي لمهام خاصة لصاروخ باليستي تكتيكي، وموثوقية صاروخ مدفعي موجه عيار 240 ملم ذي مدى إطلاق موسع، والذي يستخدم نظام ملاحة ذاتي فائق الدقة".

أشار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى أن "أنظمة الأسلحة الرئيسية تُعدّ إشارة واضحة على تحديث قواتنا العسكرية، ودليلاً على تقدم تقني كبير"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضاف، بحسب التقرير: "من الضروري لعمليات جيشنا امتلاك قوة تدميرية كافية تجعل أي قوة معادية عاجزة نظريًا عن النجاة، إلا بمحض الصدفة".

وأعرب عن ارتياحه لنتائج الاختبارات، قائلاً: "تم إدخال علوم وتقنيات دفاعية فائقة الأهمية في الاختبارات العملية للأسلحة".

وتُظهر إحدى الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية صاروخًا ينطلق من منصة إطلاق متنقلة، مع لهب عادم ساطع وسحابة دخان كثيفة تحيط بالمركبة.

وتُظهر صورة أخرى كيم واقفًا بجوار منصة إطلاق متنقلة محاطًا بمسؤولين عسكريين.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات متعددة من الأمم المتحدة تحظر عليها تطوير أسلحتها النووية واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وهي قيود انتهكتها مرارًا وتكرارًا.

وكانت عمليات الإطلاق التي جرت يوم الثلاثاء هي الأولى لكوريا الشمالية منذ 37 يومًا، وثامن تجربة لها هذا العام.

في أبريل، أجرت بيونج يانج اختباراً لصاروخ باليستي "للتحقق من خصائص وقوة رأس حربي لقنبلة عنقودية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية آنذاك.

تهديد عسكري مرعب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون صاروخ باليستي صاروخ باليستي تكتيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة اغتنمها قبل المغرب

ترشيحاتنا

رمي الجمرات

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف في أول أيام عيد الأضحى

رمي الجمرات

كيفية رمي الجمرات في الحج للمتعجل والمتأخر.. وأيامه وكم حصاة ترمى وشروطها؟ اعرف أحكامه

ما هو يوم النحر وفضله

ما هو يوم النحر وفضله وحكم صيامه وماذا فعل فيه النبي؟ اغتنموا 3 أعمال شاملة للخيرات

بالصور

أخطاء تدمّر طعم اللحمة بعد الذ بح في عيد الأضحى .. تجنّبها

أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح
أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح
أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد