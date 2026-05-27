في عيد الأضحى .. أسرار تسوية اللحمة الضاني بدون زفارة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبحث الكثير من الأسر عن أفضل الطرق لطهي اللحوم، خاصة لحم الضأن، دون الرائحة القوية التي تزعج البعض أثناء الطهي.

لماذا تصدر رائحة قوية من لحم الضأن؟

ورغم أن لحم الخروف يُعد من أشهر الأطباق على موائد العيد، فإن طريقة اختيار اللحم وتجهيزه تلعب دورًا أساسيًا في التخلص من “الزفارة” والحصول على مذاق شهي وطري.

وبحسب تقرير نشره موقع tastehub، فإن الرائحة القوية للحوم الضأن لا ترتبط باللحم نفسه فقط، بل بعوامل عديدة مثل عمر الخروف، وطريقة الذبح، ونوعية التغذية، وأساليب الطهي والتتبيل.

ويشير الخبراء إلى أن لحم الخراف الصغيرة يكون أخف في الرائحة وأكثر طراوة، بينما تزداد الرائحة كلما تقدم عمر الخروف. كما أن الدهون تعد من أكثر الأجزاء التي تحتفظ بالرائحة، لذلك يُنصح بإزالة الدهون الزائدة قبل الطهي.

ومن العوامل التي تزيد الرائحة أيضًا:

ـ الذبح غير الصحيح.

ـ عدم تنظيف اللحم جيدًا.

ـ تلوث اللحم أثناء التقطيع.

ـ استخدام لحوم الخراف كبيرة السن.

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

طرق التخلص من رائحة لحم الضأن قبل الطهي

ـ النقع والتتبيل:

يؤكد التقرير أن نقع اللحم من أفضل الطرق لتقليل الرائحة، خاصة عند استخدام:

اللبن أو الزبادي.

الماء والملح.

عصير الليمون.

الخل بكميات معتدلة.

كما تساعد التتبيلات الغنية بالثوم والبهارات على تحسين النكهة بشكل كبير.

بهارات تقضي على “الزفارة”

هناك مجموعة من التوابل الفعالة في تقليل رائحة اللحم، أبرزها:

الثوم.

القرفة.

النعناع.

الكمون.

الحبهان.

الزيرة.

الأوريجانو.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن بعض الأعشاب مثل الشبت والبقدونس وإكليل الجبل قد لا تكون فعالة بالقدر نفسه في إخفاء الرائحة القوية.

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

نصائح مهمة أثناء الطهي

للحصول على لحم ضأن طري ولذيذ في عيد الأضحى، ينصح الخبراء بـ:

ـ التخلص من ماء السلق الأول.

ـ غسل اللحم بعد الغليان الأول.

ـ إضافة البصل والجزر أثناء السلق لتحسين النكهة.

ـ عدم الإفراط في الطهي حتى لا يصبح اللحم جافًا.

ـ حفظ اللحم بطريقة صحيحة بعد الذبح.

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

أفضل طرق تقديم لحم الضأن في العيد

ويمكن تقديم لحم الضأن مع:

الأرز بالخلطة.

الفتة.

الخضار المشوي.

البطاطس المحمرة.

الأرز بالزعفران والبهارات الشرقية.

ويظل التتبيل الجيد واختيار اللحم الطازج هما السر الحقيقي لتحضير وجبة شهية خالية من الروائح المزعجة خلال أيام العيد.