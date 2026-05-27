قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزهم محمد صلاح .. يوفنتوس يتحرّك لخطف 3 نجوم من ليفربول
خطبة العيد .. هل يجوز الانصراف فور انتهاء الصلاة؟
دون الـ 4500 دولارًا للأوقية .. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 27-5-2026
تذاكر مجانية.. خطوات حضور ودية مصر وروسيا باستاد القاهرة قبل كأس العالم 2026
في عيد الأضحى .. أسرار تسوية اللحمة الضاني بدون زفارة
إصابة نيمار تربك حسابات البرازيل قبل مواجهة مصر استعدادًا لكأس العالم 2026
هل يجوز للمرأة الحائض حضور صلاة العيد؟ .. اعرفي الضوابط الشرعية
رغم تراجع الطلب.. ارتفاع أسعار السمك البلطي في الأسواق
مقاتلات «إف-22» وطائرات.. انتشار عسكري أمريكي غير مسبوق في المطارات والقواعد الإسرائيلية
على الطريقة المصرية .. السفير الياباني يحتفل بعيد الأضحى المبارك
خطأ شائع في عيد الأضحى يُسبّب عسر الهضم فورًا .. احذر من ارتكابه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في عيد الأضحى .. أسرار تسوية اللحمة الضاني بدون زفارة

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
آية التيجي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبحث الكثير من الأسر عن أفضل الطرق لطهي اللحوم، خاصة لحم الضأن، دون الرائحة القوية التي تزعج البعض أثناء الطهي.

لماذا تصدر رائحة قوية من لحم الضأن؟

ورغم أن لحم الخروف يُعد من أشهر الأطباق على موائد العيد، فإن طريقة اختيار اللحم وتجهيزه تلعب دورًا أساسيًا في التخلص من “الزفارة” والحصول على مذاق شهي وطري.

وبحسب تقرير نشره موقع tastehub، فإن الرائحة القوية للحوم الضأن لا ترتبط باللحم نفسه فقط، بل بعوامل عديدة مثل عمر الخروف، وطريقة الذبح، ونوعية التغذية، وأساليب الطهي والتتبيل.

ويشير الخبراء إلى أن لحم الخراف الصغيرة يكون أخف في الرائحة وأكثر طراوة، بينما تزداد الرائحة كلما تقدم عمر الخروف. كما أن الدهون تعد من أكثر الأجزاء التي تحتفظ بالرائحة، لذلك يُنصح بإزالة الدهون الزائدة قبل الطهي.

ومن العوامل التي تزيد الرائحة أيضًا:
ـ الذبح غير الصحيح.
ـ عدم تنظيف اللحم جيدًا.
ـ تلوث اللحم أثناء التقطيع.
ـ استخدام لحوم الخراف كبيرة السن.

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

طرق التخلص من رائحة لحم الضأن قبل الطهي

ـ النقع والتتبيل:
يؤكد التقرير أن نقع اللحم من أفضل الطرق لتقليل الرائحة، خاصة عند استخدام:
اللبن أو الزبادي.
الماء والملح.
عصير الليمون.
الخل بكميات معتدلة.

كما تساعد التتبيلات الغنية بالثوم والبهارات على تحسين النكهة بشكل كبير.
بهارات تقضي على “الزفارة”
هناك مجموعة من التوابل الفعالة في تقليل رائحة اللحم، أبرزها:
الثوم.
القرفة.
النعناع.
الكمون.
الحبهان.
الزيرة.
الأوريجانو.

وفي المقابل، أشار التقرير إلى أن بعض الأعشاب مثل الشبت والبقدونس وإكليل الجبل قد لا تكون فعالة بالقدر نفسه في إخفاء الرائحة القوية.

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

نصائح مهمة أثناء الطهي

للحصول على لحم ضأن طري ولذيذ في عيد الأضحى، ينصح الخبراء بـ:
ـ التخلص من ماء السلق الأول.
ـ غسل اللحم بعد الغليان الأول.
ـ إضافة البصل والجزر أثناء السلق لتحسين النكهة.
ـ عدم الإفراط في الطهي حتى لا يصبح اللحم جافًا.
ـ حفظ اللحم بطريقة صحيحة بعد الذبح.

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

أفضل طرق تقديم لحم الضأن في العيد

ويمكن تقديم لحم الضأن مع:
الأرز بالخلطة.
الفتة.
الخضار المشوي.
البطاطس المحمرة.
الأرز بالزعفران والبهارات الشرقية.

ويظل التتبيل الجيد واختيار اللحم الطازج هما السر الحقيقي لتحضير وجبة شهية خالية من الروائح المزعجة خلال أيام العيد.

عيد الأضحى لحم الضأن التخلص من زفارة اللحمة طريقة طهي لحم الخروف رائحة اللحم الضاني تتبيلة لحم العيد سلق اللحمة خروف العيد وصفات عيد الأضحى طرق إزالة رائحة اللحم طهي الضاني بدون رائحة أسرار طبخ اللحمة الضاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

دعاء يوم عرفة

متى ينتهي دعاء يوم عرفة ؟ انتهز أثمن ساعة بـ70 دعوة تقضي الحوائج وتسدد الديون

أحمد حسن

قرار عاجل داخل الزمالك بشأن الصفقات

ترشيحاتنا

رمي الجمرات

الحجاج يؤدون أعمال يوم النحر برمي الجمرات والطواف في أول أيام عيد الأضحى

رمي الجمرات

كيفية رمي الجمرات في الحج للمتعجل والمتأخر.. وأيامه وكم حصاة ترمى وشروطها؟ اعرف أحكامه

ما هو يوم النحر وفضله

ما هو يوم النحر وفضله وحكم صيامه وماذا فعل فيه النبي؟ اغتنموا 3 أعمال شاملة للخيرات

بالصور

في عيد الأضحى .. أسرار تسوية اللحمة الضاني بدون زفارة

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

خطأ شائع في عيد الأضحى يُسبّب عسر الهضم فورًا .. احذر من ارتكابه

لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟

أخطاء تدمّر طعم اللحمة بعد الذ بح في عيد الأضحى .. تجنّبها

أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح
أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح
أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد