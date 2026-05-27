حادثة لا تصدق .. كلب يطلق النار على امرأة ببندقية في ولاية نبراسكا الأمريكية

شهدت ولاية نبراسكا الأمريكية، حادثة غريبة حيث أطلق كلب النار على إمرأة ببندقية داخل متجر صغير، ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغات.

واستجابة الشرطة الأمريكية لبلاغات عن إطلاق نار ببندقية صيد في متجر صغير قد تبدو وكأنها مشهد افتتاحي لفيلم جريمة أمريكي، لكن عندما استجابت شرطة نبراسكا لبلاغ مماثل مؤخرًا، وجدت الجاني غير المعتاد: كلب، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأفادت محطة KNOP News 2 التلفزيونية المحلية أن شرطة بلدة سكوتسبلاف استُدعيت مؤخرًا إلى متجر محلي بعد ورود بلاغات عن إطلاق نار ببندقية صيد.

عند وصولهم، وجدوا شاحنة متضررة من الانفجار في أحد أبوابها وامرأة أصيبت في ذراعها بطلقة من بندقية صيد.

ومع ذلك، أظهر التحقيق أن كلبًا كان وراء إطلاق النار، حيث تبين أن الانفجار وقع عندما توقفت السيارة أمام المتجر بينما كان كلب ينتقل من جانب إلى آخر من المقعد الخلفي، وبطريقة ما، تسبب الكلب في إطلاق النار من البندقية - التي كانت تحتوي على رصاصة حية - مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسيارة وإصابة امرأة كانت تمر بالمكان.

نُقلت الضحية إلى المستشفى، لكن إصابتها لم تكن خطيرة.

يُعدّ قيادة السيارة وبحوزتك بندقية صيد مُلقّمة أمراً غير قانوني في ولاية نبراسكا.