قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول الرئيس السيسي لمسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة عيد الأضحى|فيديو
بث مباشر | بمشاركة الرئيس السيسي .. صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية
خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري
ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة عيد الأضحى؟.. 5 سُنن لا تعرفها
منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا
هل يجوز نحر الأضحية قبل صلاة العيد؟.. أمين الفتوى يجيب
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
ماذا حدث في أول أيام عيد الأضحى؟ .. 4 قصص تتكرّر كل عام
«روبرتسون» يرفض عرض فناربخشة.. ويقترب من توتنهام بعد الرحيل عن ليفربول
بنجلاديش تطلب مساعدات من صندوق النقد بسبب حرب إيران
يسرا توجّه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح بعد رحيله من ليفربول .. ماذا قالت؟
دعاء أول أيام عيد الأضحى.. بـ3 كلمات ذنوبك لن تقطع رزقك أبدًا فردّده الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة عيد الأضحى؟.. 5 سُنن لا تعرفها

في عيد الأضحى
في عيد الأضحى
أمل فوزي

لم يتبق سوى دقائق قليلة ويحين موعد صلاة عيد الأضحى المبارك ، وحيث إنه من أعظم أيام الذكر وليس السرور فقط ، لذا ينبغي معرفة ماذا كان يفعل الرسول في عيد الأضحى ؟، أو ما يعرف بسنن العيد ، لاتباعه والاقتداء به ، فدائمًا ما يرشدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى كل ما فيه خير وفلاح في الدنيا والآخرة ، فهذا يطرح السؤال عن ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة العيد الكبير ؟، وذلك للسير على هداه واتباع هديه الشريف لنغتنم أفضل الأيام إلى الله تعالى كما أوصى -صلى الله عليه وسلم-، فنفوز بالجنة في الدنيا والآخرة، من هنا يكثر البحث عن ماذا كان يفعل الرسول في عيد الأضحى ؟، لنقتدي به الآن ونعمل مثله في العيد.

ماذا كان يفعل الرسول في عيد الأضحى

جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالعيدين ( الفطر والأضحى) مظهرا من مظاهر الفرح والسرور، وكان يقول عليه الصلاة والسلام : (إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المُصلَّى (الساحات والأراضي الواسعة)، لتشمل أكبر عدد من المصلين، ولتكون فرصة لجمع شمل المسلمين، والتعارف فيما بينهم، وتوحيد فرحتهم.

و كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل للعيدين، ويلبس أحسن الثياب، فكان له حُلَّة خاصة يلبَسُها للعيدين والجمعة، ومرة كان يَلبَس بُردَين أخضرين، ومرة برداً أحمر، وليس هو أحمرَ مُصمَتاً كما يظنه بعضُ الناس، فإنه لو كان كذلك.

لم يكن بُرداً، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك، وهذا دليل على التجمل بأحسن الثياب لمناسبة العيد.

و كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يأكُل قبلَ خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وتراً، وأما في عيد الأضحى، فكان لا يَطعَمُ حتى يَرجِعَ مِن المصلَّى، فيأكل من أضحيته.

وكان يأمر النساء والصبيان أن يخرجوا إلى المصلى ويشهدوا الذكر واجتماع الناس، ويجتهد في إدخال الفرح في نفوس المسلمين خصوصا الصبيان منهم والنساء.

وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه ورجع ماشياً، والعَنَزَةُ تحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلَّى، نُصِبت بين يديه ليصليَ إليها، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط، وكانت الحربةُ سُترتَه.

هدي النبي في صلاة عيد الأضحى

ورد من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في صلاة عيد الأضحى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّر صلاة عيد الفطر، ويُعجِّل الأضحى، ويكبِّر مِن بيته إلى المصلى. وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا انتهى إلى المصلَّى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة: أنه لا يُفعل شيء من ذلك.

كيف كان النبي يصلي صلاة عيد الأضحى

ورد أن صلاة عيد الأضحى المبارك سُنَّةٌ مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات-.

وينوي بها صلاة العيد، هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: فأن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع، والتكبيراتُ قبل القراءة.

وفيما روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ».

وروى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

و روي «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاةِ».

وروى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ».

ماذا كان يفعل الرسول في عيد الأضحى ماذا يفعل الرسول في عيد الأضحى في عيد الأضحى ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة عيد الأضحى من هدي النبي في صلاة عيد الأضحى هدي النبي في صلاة عيد الأضحى كيف كان النبي يصلي صلاة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

أحمد حسن

قرار عاجل داخل الزمالك بشأن الصفقات

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

صورة تعبيرية

عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

المتهمين

ضبط قائدي "توك توك" بالسير برعونة عكس الإتجاه بالإسماعيلية

الواقعة

المتهمة سيدة.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة التعدي لخلافات الميراث

المتوفى

مصرع وإصابة شخصين فى مشاجرة بين طرفين بطوخ

بالصور

لعزومات عيد الأضحى 2026 .. تتبيلة الريش المشوية مثل المطاعم

طريقة عمل الريش المشوية
طريقة عمل الريش المشوية
طريقة عمل الريش المشوية

في العيد.. 3 طرق سحرية لتنظيف الممبارة بدون زفارة ولا مجهود

حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة

في عيد الأضحى .. أسرار تسوية اللحمة الضاني بدون زفارة

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

خطأ شائع في عيد الأضحى يُسبّب عسر الهضم فورًا .. احذر من ارتكابه

لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد