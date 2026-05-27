«روبرتسون» يرفض عرض فناربخشة.. ويقترب من توتنهام بعد الرحيل عن ليفربول

اقترب المدافع الاسكتلندي أندرو روبرتسون من الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية رحلته مع ليفربول، وذلك وسط اهتمام قوي من توتنهام لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ليفربول قد ودّع الثنائي محمد صلاح وأندرو روبرتسون عقب مواجهة برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بعد مسيرة طويلة ومليئة بالإنجازات داخل ملعب «أنفيلد».

«روبرتسون» يرفض الدوري التركي

وكشف الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو أن المفاوضات بين أندرو روبرتسون ونادي فناربخشة توقفت بشكل نهائي، بعد ما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول تفاصيل الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الاسكتلندي لا يفضل خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، وهو ما جعله يرفض فكرة الانتقال إلى الدوري التركي رغم الاهتمام الكبير من فناربخشة.

توتنهام الأقرب لضم روبرتسون

وأكدت التقارير أن توتنهام بات الأقرب للحصول على خدمات روبرتسون في صفقة انتقال حر، مُستغلًا خبرات اللاعب الكبيرة في البريميرليج، ورغبة النادي في تدعيم الجبهة اليسرى قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما يحظى روبرتسون باهتمام من يوفنتوس الإيطالي، الذي يواصل تحركاته القوية في سوق الانتقالات، خاصة بعد ارتباطه أيضًا بمحاولات ضم محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون بيكر عقب رحيل الثلاثي عن ليفربول.

ويُعد روبرتسون واحدًا من أبرز الأظهرة في تاريخ ليفربول الحديث، بعدما ساهم في تتويج الفريق بعدد من البطولات الكبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، خلال تسع سنوات قضاها داخل صفوف الريدز.