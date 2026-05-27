قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول الرئيس السيسي لمسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية لأداء صلاة عيد الأضحى|فيديو
بث مباشر | بمشاركة الرئيس السيسي .. صلاة عيد الأضحى المبارك من مسجد الرحمن الرحيم بالعاصمة الإدارية
خالد الغندور يسخر من «زيزو» بعد تتويج الزمالك بالدوري
ماذا كان يفعل الرسول قبل صلاة عيد الأضحى؟.. 5 سُنن لا تعرفها
منتخب مصر للناشئين يختتم استعداداته لمواجهة تنزانيا في نصف نهائي أمم أفريقيا
هل يجوز نحر الأضحية قبل صلاة العيد؟.. أمين الفتوى يجيب
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
ماذا حدث في أول أيام عيد الأضحى؟ .. 4 قصص تتكرّر كل عام
«روبرتسون» يرفض عرض فناربخشة.. ويقترب من توتنهام بعد الرحيل عن ليفربول
بنجلاديش تطلب مساعدات من صندوق النقد بسبب حرب إيران
يسرا توجّه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح بعد رحيله من ليفربول .. ماذا قالت؟
دعاء أول أيام عيد الأضحى.. بـ3 كلمات ذنوبك لن تقطع رزقك أبدًا فردّده الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«روبرتسون» يرفض عرض فناربخشة.. ويقترب من توتنهام بعد الرحيل عن ليفربول

روبرتسون
روبرتسون
محمد سمير

اقترب المدافع الاسكتلندي أندرو روبرتسون من الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية رحلته مع ليفربول، وذلك وسط اهتمام قوي من توتنهام لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ليفربول قد ودّع الثنائي محمد صلاح وأندرو روبرتسون عقب مواجهة برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بعد مسيرة طويلة ومليئة بالإنجازات داخل ملعب «أنفيلد».

«روبرتسون» يرفض الدوري التركي

وكشف الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو أن المفاوضات بين أندرو روبرتسون ونادي فناربخشة توقفت بشكل نهائي، بعد ما فشل الطرفان في التوصل لاتفاق حول تفاصيل الصفقة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الاسكتلندي لا يفضل خوض تجربة جديدة خارج الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، وهو ما جعله يرفض فكرة الانتقال إلى الدوري التركي رغم الاهتمام الكبير من فناربخشة.

توتنهام الأقرب لضم روبرتسون

وأكدت التقارير أن توتنهام بات الأقرب للحصول على خدمات روبرتسون في صفقة انتقال حر، مُستغلًا خبرات اللاعب الكبيرة في البريميرليج، ورغبة النادي في تدعيم الجبهة اليسرى قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما يحظى روبرتسون باهتمام من يوفنتوس الإيطالي، الذي يواصل تحركاته القوية في سوق الانتقالات، خاصة بعد ارتباطه أيضًا بمحاولات ضم محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون بيكر عقب رحيل الثلاثي عن ليفربول.

ويُعد روبرتسون واحدًا من أبرز الأظهرة في تاريخ ليفربول الحديث، بعدما ساهم في تتويج الفريق بعدد من البطولات الكبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، خلال تسع سنوات قضاها داخل صفوف الريدز.

روبرتسون فناربخشة توتنهام ليفربول الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صلاه عيد الاضحى 2026

ميعاد صلاة عيد الاضحى الساعة كام؟ اعرف موعدها وكيفية صلاة العيد وصيغة التكبيرات

الزمالك

«الكاف» يكشف شروط منح الرخصة الإفريقية للموسم الجديد .. ما موقف الزمالك؟

صلاة عيد الأضحى

موعد صلاة عيد الأضحى 2026.. هنصلي الساعة كام؟

كروان مشاكل

بسبب فيديو الصباحية .. القبض على «كروان مشاكل» في الإسكندرية

أحمد حسن

قرار عاجل داخل الزمالك بشأن الصفقات

الحضري وزيزو

بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة

صورة تعبيرية

عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

الذهب

دون الـ 6800 .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني؟.. نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى

غزالة

بعد واقعة قرد السادات.. تفاصيل هروب غزالة من مزرعة بالمنوفية أثناء بيعها

الشاب ووالدته

كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

بالصور

لعزومات عيد الأضحى 2026 .. تتبيلة الريش المشوية مثل المطاعم

طريقة عمل الريش المشوية
طريقة عمل الريش المشوية
طريقة عمل الريش المشوية

في العيد.. 3 طرق سحرية لتنظيف الممبارة بدون زفارة ولا مجهود

حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة
حيل سحرية لتنظيف الممبار بسرعة

في عيد الأضحى .. أسرار تسوية اللحمة الضاني بدون زفارة

طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة
طرق لطهي لحم الضأن بدون رائحة زفارة

خطأ شائع في عيد الأضحى يُسبّب عسر الهضم فورًا .. احذر من ارتكابه

لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟
لماذا تسبب اللحوم الحمراء ألم المعدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد