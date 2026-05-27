الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

لعزومات عيد الأضحى 2026 .. تتبيلة الريش المشوية مثل المطاعم

طريقة عمل الريش المشوية
آية التيجي

تستعد الكثير من الأسر لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتحضير أشهى أطباق اللحوم والعزومات العائلية، وتأتي الريش المشوية في مقدمة الأكلات المفضلة على سفرة العيد، لما تتميز به من مذاق شهي ورائحة شهية تجعلها خيارًا مثاليًا للعزومات والتجمعات.

ومع زيادة البحث عن وصفات اللحوم في عيد الأضحى 2026، نقدم طريقة عمل الريش المشوية بتتبيلة سهلة تمنحها طعمًا غنيًا مثل المطاعم، مع خطوات بسيطة يمكن تنفيذها في المنزل.

مقادير الريش المشوية:

كيلو ريش ضاني
2 حبة بصل متوسطة
2 حبة طماطم
2 ملعقة كبيرة زعتر
نصف كوب عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة بهارات لحمة
2 ملعقة كبيرة مستردة
للتقديم:
سلطة طحينة
بقدونس طازج

طريقة عمل الريش المشوية في المنزل:

ـ في البداية، توضع الطماطم والبصل والزعتر وعصير الليمون والبهارات والمستردة داخل الكبة أو الخلاط، ثم تخلط المكونات جيدًا حتى تتكون تتبيلة ناعمة ومتجانسة.
ـ بعد ذلك، تتبل الريش جيدًا بالخليط وتترك لبعض الوقت حتى تتشرب النكهات، ثم تُشوى على الجريل أو في طاسة ساخنة على النار حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي المميز.
ـ وتقدم الريش المشوية ساخنة بجانب سلطة الطحينة والبقدونس، ويمكن تقديمها مع الأرز أو الخبز حسب الرغبة.

نصائح لنجاح الريش المشوية

ـ يفضل ترك الريش في التتبيلة لمدة ساعتين على الأقل.
ـ استخدام عصير الليمون يساعد على تطرية اللحم وتقليل الزفارة.
ـ الشوي على نار متوسطة يمنح اللحم تسوية متساوية ويحافظ على العصارة الداخلية.
ـ يمكن إضافة فلفل ألوان أو بصل مشوي للتقديم بشكل أفضل.

