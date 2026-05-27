بنجلاديش تطلب مساعدات من صندوق النقد بسبب حرب إيران

أعلن صندوق النقد الدولي أنه يُجري مفاوضات مع حكومة بنجلادش بشأن برنامج مساعدات جديد بناء على طلب دكا، في الوقت الذي تعاني فيه التداعيات الاقتصادية لحرب إيران.

وفي مارس الماضي، أعلنت بنجلادش أنها تسعى للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار من جهات مانحة لمعالجة مخاوف أمن الطاقة الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب على إيران.

وقبل أيام، كشفت وكالة رويترز، أن 27 دولة بدأت في وضع آليات أزمة تتيح لها الحصول بسرعة على تمويل من البرامج الحالية للبنك الدولي، بعد اندلاع الحرب في إيران، نهاية فبراير الماضي.

وبحسب وثيقة بالبنك الدولي اطلعت عليها وكالة رويترز، فإن ثلاث دول وافقت على أدوات جديدة منذ بدء الصراع ​في الشرق الأوسط في 28 فبراير، بينما لا تزال الدول الأخرى في طور إتمام الإجراءات.