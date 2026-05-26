عقب هبوطه.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

عقب تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاسبوع الجاري “يومي الاحد والاثنين”، استقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء أول أيام إجازة عيد الاضحى المبارك.

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 80 قرشا، “يومي الاحد والاثنين” الماضيين.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ضمن نشرته الخدمية .



سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر بنك الشركة المصرفية 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في المصرف المتحد 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري العربي 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البركة 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.