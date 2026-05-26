إسرائيل تعلن مقتل محمد عودة في غزة وتصفه بقائد الجناح العسكري لحماس

محمد عودة قائد الجناح العسكري لحركة حركة حماس
أعلن مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، مقتل محمد عودة في قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية استهدفته في حي الرمال غرب مدينة غزة، في تطور جديد ضمن العمليات العسكرية المستمرة داخل القطاع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر رسمية تأكيدها مقتل عودة عقب الغارة التي استهدفته، فيما وصفه مسؤول إسرائيلي بأنه قائد الجناح العسكري لحركة حركة حماس.

وأشارت التقارير إلى أن العملية جاءت في إطار الجهود الإسرائيلية الرامية إلى استهداف القيادات العسكرية للحركة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، عبر بيان مشترك صادر عن بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس، أن الجيش نفذ هجومًا على محمد عودة داخل قطاع غزة، دون أن تؤكد حينها نتائج العملية أو مصيره.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الغارة استهدفت موقعًا في حي الرمال بمدينة غزة، وهو أحد الأحياء الرئيسية في القطاع، وشهد خلال الأشهر الماضية العديد من العمليات العسكرية والغارات الجوية. 

ولم تكشف المصادر الإسرائيلية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو الأسلحة المستخدمة فيها.

وفي المقابل، لم تصدر حركة حماس أو كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي مقتل محمد عودة حتى الآن، ما يجعل الرواية الإسرائيلية هي المصدر الوحيد للمعلومات المتداولة بشأن الحادثة في الوقت الراهن.

ويأتي الإعلان الإسرائيلي في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية ضد أهداف تقول إنها تابعة لحماس وفصائل فلسطينية أخرى، بينما تؤكد الفصائل الفلسطينية استمرارها في مواجهة العمليات الإسرائيلية.

ويرى مراقبون أن استهداف شخصيات قيادية بارزة يمثل جزءًا من الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف البنية التنظيمية والعسكرية للفصائل المسلحة في القطاع، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الميدانية والإنسانية تشهد مزيدًا من التعقيد والتصعيد.

