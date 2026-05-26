الصين تدعو أطراف الأزمة الإيرانية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار

دعا وزير الخارجية الصيني، وانج يي، جميع الأطراف المعنية بالأزمة الإيرانية إلى التمسك بخيار التهدئة والعمل على تثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار وتقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية سياسية تسهم في إعادة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.

وجاءت تصريحات وانج، الثلاثاء، خلال حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك عقب ترؤسه جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث أعرب عن أمله في أن تواصل الأطراف المعنية جهودها الدبلوماسية وأن تتجنب أي خطوات من شأنها تقويض فرص السلام.

وأكد وزير الخارجية الصيني أن القضايا المعقدة لا يمكن حلها في فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن التقدم التدريجي في مسار التفاوض يمثل عاملًا مهمًا في بناء الثقة وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى حلول مستدامة.

وأضاف أن كل خطوة إيجابية على طريق الحوار تعزز فرص إحلال السلام، لافتًا إلى أن الإسراع في إنهاء النزاعات يسهم بشكل مباشر في الحد من الخسائر البشرية والمعاناة التي يتكبدها المدنيون جراء الصراعات المسلحة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بعدما أعلنت طهران أن واشنطن انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تنفيذ ما وصفتها بضربات عسكرية دفاعية في جنوب البلاد، بينما أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف النزاع قد يتطلب عدة أيام من المفاوضات.

وتعكس المواقف الصينية استمرار الدعوات الدولية الرامية إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة التوتر في المنطقة، في ظل مخاوف متزايدة من تداعيات أي مواجهة جديدة على الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي.