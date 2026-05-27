تعادل سلبي بين نيس وسانت إيتيان في ملحق البقاء بالدوري الفرنسي

حسم التعادل السلبي مواجهة نيس أمام سانت إيتيان، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب ملحق البقاء والصعود بالدوري الفرنسي الممتاز لموسم 2025-2026، ليؤجل الفريقان حسم بطاقة المشاركة في دوري الأضواء إلى لقاء الإياب المرتقب.

وفشل “نيس” في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بعدما اصطدم بتنظيم دفاعي قوي من سانت إيتيان، الذي نجح في الخروج بنتيجة إيجابية تبقي على حظوظه قائمة بقوة قبل مباراة العودة.

ويسعى نيس لتفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما أنهى الموسم في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 32 نقطة، ليجد نفسه مضطرًا لخوض ملحق البقاء عقب نتائجه المتذبذبة في الجولات الأخيرة.

على الجانب الآخر، دخل سانت إيتيان المباراة بطموحات استعادة مكانه بين الكبار، بعدما أنهى دوري الدرجة الثانية في المركز الثالث، ليقترب خطوة جديدة من العودة إلى الدوري الفرنسي الممتاز.

ويواجه نيس أزمة كبيرة قبل مباراة الإياب، بعد قرار رابطة الدوري الفرنسي بحرمان الفريق من اللعب بحضور جماهيري لمدة مباراتين على ملعب أليانز ريفييرا، وهو ما قد يؤثر على الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة للجماهير المصرية، في ظل وجود محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر ضمن صفوف نيس، حيث يتواجد اللاعب حاليًا في معسكر الفراعنة استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويترقب الفريقان مواجهة الإياب لحسم هوية المتأهل رسميًا إلى الدوري الفرنسي الممتاز، في ظل استمرار الصراع المفتوح بين الطرفين بعد انتهاء اللقاء الأول دون أهداف.