مواصفات منافسة وتصميم أنيق .. إليك ميزات أحدث جهاز لوحي من هونر

أعلنت شركة Honor عن أحدث جهاز لوحي يعمل بنظام Android، وهو Pad 20، إلى جانب هواتفها الذكية الجديدة من سلسلة 600 وساعة Watch 6 Plus في الصين.

مواصفات جهاز Honor Pad 20



يتميز جهاز Honor Pad 20 بشاشة IPS من نوع TFT LCD بدقة 3K مقاس 12.1 بوصة، بدقة 3000 × 1872 بكسل، ومعدل تحديث متغير 120 هرتز، وكثافة بكسل 292 بكسل لكل بوصة.

أما من الداخل، فيعمل الجهاز اللوحي بواسطة معالج Snapdragon 7 Gen 3،

من ناحية البرمجيات، يعمل جهاز Pad 20 بنظام MagicOS 10، المبني على نظام Android 16. تتضمن واجهة المستخدم تصميمًا مشابهًا لأجهزة سطح المكتب مع دعم النوافذ المتعددة لتعدد المهام.

يدعم الجهاز قلم Honor Magic-Pencil 4s عبر منفذ USB-C ولأغراض التصوير الفوتوغرافي ومكالمات الفيديو، تم تجهيز الجهاز اللوحي بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0 مع خاصية التركيز التلقائي. كما تتميز الكاميرا الأمامية بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

يعمل الجهاز اللوحي ببطارية سعتها 10100 مللي أمبير. تُرفق Honor شاحنًا بقوة 45 واط في العلبة، مع العلم أن الجهاز يدعم الشحن بقوة تصل إلى 66 واط عند استخدام محول متوافق. كما يتضمن نظام صوتي بستة مكبرات صوت.

الأسعار والتوافر

يتوفر جهاز Honor Pad 20 بعدة تكوينات. يقدم إصدار Lingyue خيارات بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 2099 يوان (315 دولارًا أمريكيًا)، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 2299 يوان (345 دولارًا أمريكيًا).

يبدأ سعر إصدار Soft-Light من 2499 يوان (375 دولارًا) لطراز 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من سعة التخزين، ويصل إلى 2999 يوان (450 دولارًا) لطراز 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت، ويصل إلى 3399 يوان (510 دولارًا) لإصدار 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين.