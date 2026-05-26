محمد صلاح: أتمنى أن أكون فتحت الباب أمام اللاعبين المصريين للاحتراف

تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول السابق، عن رحيله عن صفوف “الريدز” بعد نهاية الموسم الماضي، مؤكدًا أنه لم يحسم حتى الآن وجهته المقبلة، في انتظار الخطوة الأنسب لمسيرته خلال الفترة القادمة.

وكان محمد صلاح قد أسدل الستار على رحلته مع ليفربول عقب تسعة مواسم قضاها داخل أنفيلد، نجح خلالها في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الإنجليزي، بعدما ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وقال صلاح، في تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بالرضا الكامل عما قدمه مع ليفربول، مشيرًا إلى أنه غادر النادي وهو في المكانة التي يستحقها، بعدما كان جزءًا مؤثرًا في أغلب الإنجازات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف النجم المصري أن ملف مستقبله لا يزال مفتوحًا، موضحًا أنه ينتظر العرض المناسب لاتخاذ قراره النهائي، سواء قبل انطلاق كأس العالم أو بعد انتهاء البطولة.

كما وصف صلاح لحظة وداع جماهير ليفربول في المباراة الأخيرة بأنها كانت من أصعب اللحظات على المستوى النفسي، خاصة بعد السنوات الطويلة التي عاشها داخل النادي، والتي اعتبرها أفضل فترات مسيرته الكروية.

واختتم قائد منتخب مصر حديثه بالتأكيد على أمله في أن ينجح المزيد من اللاعبين المصريين في الاحتراف الأوروبي وتحقيق إنجازات كبيرة، مشددًا على أنه يتمنى أن تكون تجربته قد فتحت الباب أمام أجيال جديدة للسير على نفس الطريق.