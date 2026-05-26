موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام
استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم
سقوط أمطار.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال عيد الأضحى
دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم
بث مباشر.. ضيوف الرحمن يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
حجاج الجمعيات يؤدون الركن الأعظم على جبل عرفات
بث مباشر.. ضيوف الرحمن يقفون بعرفة لأداء ركن الحج الأعظم
أسعار الذهب قبل عيد الأضحى بساعات
مكان الوقوف بعرفة.. احذر قضاء يومك قرب هذا المسجد يفسد حجك
أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟
وفد من الإيكاو يجري تقييما فنيا لتحديث منظومة الحرائق بمطار الإسكندرية
أفضل دعاء يوم عرفة .. كلمات مأثورة عن النبي رددها حتى غروب الشمس
محمد صلاح: أتمنى أن أكون فتحت الباب أمام اللاعبين المصريين للاحتراف

إسراء أشرف

تحدث محمد صلاح، نجم ليفربول السابق، عن رحيله عن صفوف “الريدز” بعد نهاية الموسم الماضي، مؤكدًا أنه لم يحسم حتى الآن وجهته المقبلة، في انتظار الخطوة الأنسب لمسيرته خلال الفترة القادمة.

وكان محمد صلاح قد أسدل الستار على رحلته مع ليفربول عقب تسعة مواسم قضاها داخل أنفيلد، نجح خلالها في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي الإنجليزي، بعدما ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وقال صلاح، في تصريحات تلفزيونية، إنه يشعر بالرضا الكامل عما قدمه مع ليفربول، مشيرًا إلى أنه غادر النادي وهو في المكانة التي يستحقها، بعدما كان جزءًا مؤثرًا في أغلب الإنجازات التي حققها الفريق خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف النجم المصري أن ملف مستقبله لا يزال مفتوحًا، موضحًا أنه ينتظر العرض المناسب لاتخاذ قراره النهائي، سواء قبل انطلاق كأس العالم أو بعد انتهاء البطولة.

كما وصف صلاح لحظة وداع جماهير ليفربول في المباراة الأخيرة بأنها كانت من أصعب اللحظات على المستوى النفسي، خاصة بعد السنوات الطويلة التي عاشها داخل النادي، والتي اعتبرها أفضل فترات مسيرته الكروية.

واختتم قائد منتخب مصر حديثه بالتأكيد على أمله في أن ينجح المزيد من اللاعبين المصريين في الاحتراف الأوروبي وتحقيق إنجازات كبيرة، مشددًا على أنه يتمنى أن تكون تجربته قد فتحت الباب أمام أجيال جديدة للسير على نفس الطريق.

أحمد داود لصدى البلد: فيلم «إذما» تجربة إنسانية وفلسفية مختلفة.. وأتمنى تقديم 3 أفلام في 2027

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

