الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

أسماء عبد الحفيظ

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج، تزداد مخاطر التعرض للإجهاد الحراري وضربة الشمس، خاصة مع الزحام والمشي لمسافات طويلة وأداء المناسك تحت أشعة الشمس المباشرة، وهو ما يجعل الوقاية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم.

ويؤكد الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، أن ضربة الشمس من الحالات الخطيرة التي قد تحدث نتيجة ارتفاع حرارة الجسم وفقدان السوائل والأملاح، وقد تؤدي إلى مضاعفات صحية إذا لم يتم التعامل معها سريعًا.

ما هي ضربة الشمس؟

تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع حرارة الجسم بشكل كبير بسبب التعرض الطويل للحرارة أو الشمس المباشرة، مع عدم قدرة الجسم على تبريد نفسه بصورة طبيعية.

وتزداد احتمالية الإصابة بها خلال الحج بسبب:

درجات الحرارة المرتفعة

الزحام

المشي لفترات طويلة

قلة شرب المياه

الإجهاد البدني

أهم طرق الوقاية من ضربة الشمس أثناء الحج

شرب المياه باستمرار

وينصح شمس من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، الحجاج بعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش، لأن العطش علامة على بدء فقدان الجسم للسوائل.

ويفضل شرب كميات صغيرة من المياه بشكل متكرر على مدار اليوم للحفاظ على الترطيب، خاصة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة.

تجنب التعرض المباشر للشمس

كلما أمكن، يجب:

السير في الأماكن المظللة

استخدام المظلات الشمسية

تجنب الوقوف الطويل تحت الشمس

تقليل الحركة وقت الظهيرة

فترة الظهيرة تعد الأكثر خطورة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

ارتداء ملابس مناسبة

يفضل ارتداء:

ملابس قطنية خفيفة

ألوان فاتحة

أحذية مريحة

غطاء للرأس أو شمسية

لأن الملابس الثقيلة أو الداكنة قد تزيد احتباس الحرارة داخل الجسم.

تناول أطعمة خفيفة

ينصح بتجنب الوجبات الدسمة والمقليات، لأنها تزيد الشعور بالخمول والعطش.

ومن الأفضل تناول:

الفواكه الغنية بالمياه

الزبادي

الخضروات

العصائر الطبيعية

للمساعدة في ترطيب الجسم وتعويض الأملاح.

الحصول على فترات راحة

الإجهاد البدني المستمر مع الحرارة المرتفعة قد يزيد خطر الإصابة بضربة الشمس، لذلك يجب:

أخذ فترات راحة منتظمة

الجلوس في أماكن جيدة التهوية

عدم بذل مجهود زائد عند الشعور بالتعب

الحذر من المشروبات التي تسبب الجفاف

الإفراط في:

القهوة

الشاي

المشروبات الغازية

قد يؤدي إلى زيادة فقدان السوائل من الجسم، لذلك يفضل الاعتدال في تناولها.

من الأكثر عرضة لضربة الشمس؟

هناك فئات تحتاج إلى عناية أكبر أثناء الحج، مثل:

كبار السن

مرضى القلب

مرضى الضغط

مرضى السكري

أصحاب الأمراض المزمنة

ويجب عليهم الالتزام بتعليمات الأطباء وتجنب الإجهاد الزائد.

علامات ضربة الشمس التي لا يجب تجاهلها

يجب الانتباه لبعض الأعراض الخطيرة، ومنها:

ارتفاع شديد في حرارة الجسم

الدوخة

الصداع القوي

سرعة ضربات القلب

جفاف الجلد والفم

الغثيان

التشنجات

فقدان التركيز أو الإغماء

وعند ظهور هذه الأعراض يجب التوجه فورًا إلى مكان بارد وطلب المساعدة الطبية بسرعة.

ماذا تفعل عند الاشتباه في ضربة شمس؟

ينصح الأطباء باتباع خطوات سريعة، وهي:

نقل المصاب لمكان مظلل أو مكيف

إعطاؤه المياه إذا كان واعيًا

تبريد الجسم بالماء

تخفيف الملابس الثقيلة

التواصل مع الفرق الطبية فورًا

نصيحة مهمة للحجاج

الوقاية تبقى أفضل وسيلة لتجنب ضربة الشمس، لذلك يجب الالتزام بالإرشادات الصحية وعدم الاستهانة بالتعب أو العطش، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال موسم الحج.

ومع الحرص على الترطيب والراحة والتغذية المناسبة، يمكن للحاج أداء المناسك بأمان وتقليل مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

