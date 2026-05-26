فى ذكرى ميلادها.. قصة ارتداء عزيزة راشد الحجاب وابنتها فنانة مشهورة

تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة راشد التي كانت واحدة من أبرز وجوه الدراما والسينما المصرية، خاصة في الثمانينات، ولكنها اعتزلت بشكل مفاجئ بعد دورها في مسلسل “العار”.

ابنة عزيزة راشد فنانة مشهورة

بدأت عزيزة راشد مشوارها الفني مبكرا، خاصة على خشبة المسرح، وتزوجت المنتج المسرحي عبد القادر العايدي، وهي والدة الفنانة أميرة العايدي، وأنتج لها زوجها العديد من المسرحيات.

شاركت عزيزة راشد في مسلسلات تليفزيونية مثل “كفر عسكر”، الذي وقفت فيه أمام أحمد بدير، وصلاح السعدني، ودلال عبد العزيز، كما تألقت على المسرح في المسرحية الأشهر “الصعايدة وصلوا” ومسرحية “واحد مش من هنا”.

أخر أعمال عزيزة راشد

وكان آخر أعمال الفنانة عزيزة راشد الفنية كان مشاركتها في مسلسل «العار»، مع الفنانين عفاف شعيب وحسن حسني ومصطفى شعبان وأحمد رزق عام 2010، الذي اعتزلت من بعده الحياة الفنية.

وعلى شاشة السينما، نجحت الفنانة في أن تحفر لها مكانا وسط نجوم الزمن الجميل، ولكنه لم يكن بنفس التميز في الأعمال الدرامية من هذه الأفلام: "البدرون - أبناء الصمت - لا عزاء للسيدات - ومن الحب ما قتل - زهرة البنفسج - عندما يسقط الجسد - وداعا إلى الأبد".

أولى خطوات عزيزة راشد لارتداء الحجاب

انضمت عزيزة راشد لفريق الطلبة في معهد الدراسات الإسلامية لتدرس ضمن المواد الدراسية مادة التصوف ومادة معالم الشريعة.

وقالت في تصريحات لها إن قراءاتها للإمام العزالي جعلتها تشعر بالحنين إلى المزيد من الدراسات الإسلامية، وكانت هذه أولى خطواتها لارتداء الحجاب.