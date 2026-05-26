بث مباشر.. ضيوف الرحمن يتوافدون على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

حجاج بيت الله الحرام وهم يتوافدون على جبل عرفات قبل الظهر، وذلك بعد تواجدهم أمس بمني.

توافد ضيوف الرحمن على جبل عرفات

ويتوافد حجاج بيت الله على صعيد عرفات، في الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الركن الأعظم في الحج، وينتظروا خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا بمسجد نمرة.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب؛ حيث بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، وصلى بها الفجر.

وصعيد عرفات هو مكان شريف يجتمع إليه الحجيج من كل أرجاء الدنيا في التاسع من ذي الحجة كل عام، رافعين أيديهم بالتضرع والدعاء لله عز وجل، به جبل عرفات المسمى «جبل الرحمة»، فعندما يقف الحجيج ليؤدوا ركن الحج الأكبر على صعيد عرفة يظهر أمامهم مسجد «نمرة»، ونمرة: جبل نزل به النبي ﷺ يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا جمع تقديم، وانصرف منها إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.