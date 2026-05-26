أسعار الذهب قبل عيد الأضحى بساعات

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات الصباحية، وذلك خلال وقفة عيد الأضحى المبارك، بعدما سجل المعدن الأصفر ارتفاعات قوية في ختام تعاملات أمس، وسط ترقب من المواطنين لتحركات الأسعار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

سعر عيار ٢١ اليوم

واستقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية، عند مستوى 6860 جنيهًا للجرام،

بينما سجل الجنيه الذهب نحو 54880 جنيهًا، بالتزامن مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية لتحركات الدولار وأسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7840 جنيهًا للجرام.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5880 جنيهًا للجرام.

بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 4573 جنيهًا للجرام.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعًا خلال تعاملات الأيام الماضية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 مقارنة بمستوياته يوم الأحد الماضي، حيث سجل حينها نحو 6819 جنيهًا، قبل أن يستقر اليوم عند مستوى 6860 جنيهًا.

ويأتي استقرار الذهب محليًا بالتزامن مع حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، ما يدفع المستثمرين لمتابعة تحركات المعدن الأصفر عن قرب، خاصة مع اقتراب عطلة عيد الأضحى.