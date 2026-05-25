استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد القصوى لمنظومة النظافة والتجميل، وتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، لإظهار المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق استقبالاً لعيد الأضحى المبارك.

وأكد محافظ الشرقية انه الأجهزة التنفيذية تواصل حملاتها اليومية لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، وغسل الأرصفة وقص وتهذيب الأشجار وري المسطحات الخضراء، مع رفع درجة الإستعداد وتشكيل فرق عمل ونوبتجيات على مدار الساعة للحفاظ على مستوى النظافة العامة.

واضاف المحافظ أن الحفاظ على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري مسؤولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية طوال أيام عيد الفطر المبارك."