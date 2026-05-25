قبل إجازة العيد.. آخر سعر لصرف الدولار أمام الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 25 مايو 2026 استقرار ملحوظ مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى 52.25 جنيه للشراء، 52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك

الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي 52.25 جنيه للشراء، 52.38 جنيه للبيع.

الدولار في المصرف العربي الدولي

ووصل المصرف العربي الدولي (AIB) لنحو 52.26 جنيه للشراء، 52.36 جنيه للبيع.

الدولار في البنك العربي الإفريقي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي العربي الإفريقي نحو 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع.

الدولار في بنك نكست

ووصل سعر الدولار في بنك نكست مقابل الجنيه نحو 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع.

الدولار في بنكي مصر والأهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي مصر والأهلي لنحو 52.27 جنيه للشراء، 52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه نحو 52.17 جنيه للشراء، 52.27 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي

ووصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه لنحو 52.25 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع.

الدولار في أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في أبوظبي الإسلامي: 52.29 جنيه للشراء، 52.39 جنيه للبيع.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 في مصر

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

الاحد 31 مايو 2026: إجازة العيد