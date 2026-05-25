جيومتري سي 2026 الكهربائية تظهر لأول مرة

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيومتري سي موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي سي لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة جيومتري سي موديل 2026 الكهربائية الجديدة

محرك جيومتري سي موديل 2026 الكهربائية

تحصل سيارة جيومتري سي موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 72 كيلووات/ساعة، وتنتج قوة 201 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 485 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيومتري سي موديل 2026 الكهربائية

زودت سيارة جيومتري سي موديل 2026 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة مقاس 12.3 بوصة، وبها إضاءة المحيطية، وبها مقاعد من الجلد مع تبريد وتدفئة، وبها نظام صوت من Bose مع Subwoofer، وبها سقف زجاجي بانوراما ثابت، وبها آبل كاربلاي وبلوتوث، مع واجهة رقمية تجعل السيارة تبدو أقرب للسيارات التقنية الحديثة.

بالاضافة إلي ان سيارة جيومتري سي موديل 2026 الكهربائية بها، شاحن لاسلكي ونظام صوت Bose مكون من 8 سماعات مع Subwoofer ، وبها مثبت سرعة، ونظام الثبات الإلكتروني، والتحكم في الجر، ومساعد صعود المرتفعات، وبها كاميرا خلفية، وبها حساسات ركن، وبها كاميرا 360 درجة، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي، وبها مكابح طوارئ ذاتية، وقراءة المسار، ونظام قراءة لافتات الطريق .

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

تأسست مجموعة جيلي القابضة في الصين عام 1986، ودخلت عالم صناعة السيارات رسمياً عام 1997 لتصبح أول شركة سيارات خاصة في الصين، ومنذ إطلاقها لأول سيارة في عام 1998، تحولت الشركة من مصنع محلي للمركبات الاقتصادية إلى واحدة من أبرز عمالقة صناعة السيارات على مستوى العالم.