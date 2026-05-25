أسعار هوندا بايلوت 2026 في السعودية

كشفت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا بايلوت موديل 2026، وتنتمي بايلوت لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجسد بايلوت المفهوم الحقيقي للراحة والعملية في التنقل، وتنافس العديد من الطرازات من ضمنها، تويوتا هايلاندر، وفورد إكسبلورر، وشيفروليه ترافيرس .

أبعاد هوندا بايلوت موديل 2026

تأتى سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بطول 5082 مم، وعرض 1994 مم، وارتفاع 1803 مم .

مواصفات هوندا بايلوت موديل 2026

زودت سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، زجاج معالج صوتياً وتم زيادة مواد عزل الصوت في الرفارف وحجرة المحرك، وبها عجلات معدنية رياضية جديدة مقاس 20 بوصة، وتم إعادة تصميم الشبك الأمامي، وتم إضافة لمسات جمالية دقيقة من الكروم، وتم دمج قضبان السقف وباب الصندوق الخلفي الكهربائي .

بالاضافة إلي ان سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 بها، مقاعد أمامية كهربائية مدفأة ومهواة مع ذاكرة لمقعد السائق، وصف ثان مدفأ يدعم ميزة الطي الكهربائي بلمسة واحدة لتسهيل الدخول إلى الصف الثالث، وتم إضافة تطعيمات خشبية راقية على ألواح الأبواب والكونسول، وتطعيمات من جلد الغزال الفاخر على مساند المقاعد وخياطة متباينة في المقصورة .

وبها شاشة تعمل باللمس مركزية جديدة مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام Apple CarPlay ، ووظائف Google المدمجة، وبها منفذ شحن لاسلكي ومزيج ذكي من الأزرار الميكانيكية سهلة الاستخدام، وبها منافذ USB موزعة على الصفوف الثلاثة، وبها نظام صوتي فاخر من شركة Bose .

محرك هوندا بايلوت موديل 2026

تحصل سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 285 حصان، وعزم دوران 355 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.1 ثانية، وتحتاج إلي 10 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر هوندا بايلوت موديل 2026

تباع سيارة هوندا بايلوت موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 207 ألف ريال سعودي .