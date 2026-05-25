استدعاء عاجل يضرب سيارات نيسان بسبب خطر دواسة الوقود

واجهت خطط شركة نيسان الطموحة في التحول الكهربائي بالسوق الصيني عقبة مبكرة، بعدما أعلنت الإدارة الوطنية لتنظيم السوق في الصين (SAMR) عن استدعاء رسمي موسع لشاحناتها وسياراتها السيدان الكهربائية والهجينة الجديدة كليًا "N7" و"N6".

ويأتي هذا الاستدعاء العاجل لمعالجة خلل هندسي مصنعي في تجميعة دواسة الوقود، مما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الحوادث نتيجة عدم استجابة الدواسة بالشكل السليم أثناء القيادة.

تفاصيل الخلل الميكانيكي في دواسة الوقود لـ N7 و N6

وفقًا للتقارير التقنية المنشورة، فإن سيارة نيسان N7 الكهربائية بالكامل وشقيقتها نيسان N6 الهجينة بالقابس (PHEV) تعانيان من عيب تصميمي يتسبب في حدوث تآكل داخلي متسارع داخل تجميعة دواسة الوقود بمرور الوقت.

يؤثر هذا التآكل الميكانيكي مباشرة على عملية ارتداد الدواسة إلى وضعها الطبيعي بعد رفع قدم السائق عنها، مما يعني احتمالية استمرار السيارة في التسارع وزيادة مسافة التوقف، وهو ما يشكل خطرًا أمنيًا جسيمًا على سلامة الركاب والمشاة.

يشمل قرار الاستدعاء الصادر قرابة 70,000 مركبة تم إنتاجها وتوزيعها في السوق الصيني، وتتوزع هذه الحصيلة بدقة بين 49,465 وحدة من طراز السيدان الكهربائي نيسان N7، وحوالي 18,800 وحدة من طراز نيسان N6 الهجين.

ومن جانبها، أعلنت شركة “دونج فينج نيسان”، الشريك المحلي للصانع الياباني، أنها ستتولى التواصل مع كافة العملاء المتضررين لاستبدال القطع المعيبة داخل دواسة الوقود مجانًا بالكامل، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسجيل أي حالات إصابة أو حوادث سير ناجمة عن هذا الخلل حتى الآن.

تباين استراتيجيات نيسان بين الأسواق العالمية وأمريكا

يسلط هذا الاستدعاء المبكر الضوء على التباين الشديد في استراتيجيات التسويق والبناء الهندسي التي تنتهجها نيسان عالميًا؛ فبينما تركز الشركة في السوق الأمريكي على الطرازات التقليدية المعتمدة على هيكل الشاحنات الصلب (Body-on-frame)، فإنها تندفع بقوة نحو المنصات الكهربائية البرمجية المتكاملة داخل الصين لمواجهة الهيمنة المحلية الشرسة.

ورغم هذا التعثر الفني المبكر، تحاول نيسان حماية سمعتها الاعتمادية والابتعاد عن التوترات السياسية الدائرة حول مقاومة الولايات المتحدة لاستيراد السيارات المصنعة في الصين، من خلال سرعة الاستجابة وسحب السيارات قبل وقوع أي أضرار.