قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدولار والريال.. أسعار العملات اليوم الأثنين
حلمي عبد الباقي يعبر عن استيائه بسبب شطبه من النقابة
اليوم.. محاكمة المتهمة بخطف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
تفاصيل تحويل 2262 أتوبيسا من النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بمحافظتي القاهرة والجيزة
“مين ميحلمش يلعب في الزمالك”.. زيزو يغازل الفارس الأبيض| ماذا قال؟
فايننشال تايمز: اضطراب الممرات البحرية تكشف هشاشة الاقتصاد العالمي أمام صدمات التجارة والطاقة
السودان: السيطرة على منطقة للمتمردين قرب إثيوبيا.. واستبعاد للإخوان.. وعلاقات أوسع بالرياض
بيراميدز أبرزهم .. 6 أندية تضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029
الخارجية الإيرانية: لن نفرض رسوما على عبور مضيق هرمز
تحرك برلماني بشأن نقص السيولة في ماكينات الصراف الآلي قبل عيد الأضحى
وزير الري: مصر تدعم إعداد كوادر إفريقية لمواجهة التحديات المائية والمناخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

استدعاء عاجل يضرب سيارات نيسان بسبب خطر دواسة الوقود

نيسان
نيسان
عزة عاطف

واجهت خطط شركة نيسان الطموحة في التحول الكهربائي بالسوق الصيني عقبة مبكرة، بعدما أعلنت الإدارة الوطنية لتنظيم السوق في الصين (SAMR) عن استدعاء رسمي موسع لشاحناتها وسياراتها السيدان الكهربائية والهجينة الجديدة كليًا "N7" و"N6". 

ويأتي هذا الاستدعاء العاجل لمعالجة خلل هندسي مصنعي في تجميعة دواسة الوقود، مما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الحوادث نتيجة عدم استجابة الدواسة بالشكل السليم أثناء القيادة.

تفاصيل الخلل الميكانيكي في دواسة الوقود لـ N7 و N6

وفقًا للتقارير التقنية المنشورة، فإن سيارة نيسان N7 الكهربائية بالكامل وشقيقتها نيسان N6 الهجينة بالقابس (PHEV) تعانيان من عيب تصميمي يتسبب في حدوث تآكل داخلي متسارع داخل تجميعة دواسة الوقود بمرور الوقت. 

يؤثر هذا التآكل الميكانيكي مباشرة على عملية ارتداد الدواسة إلى وضعها الطبيعي بعد رفع قدم السائق عنها، مما يعني احتمالية استمرار السيارة في التسارع وزيادة مسافة التوقف، وهو ما يشكل خطرًا أمنيًا جسيمًا على سلامة الركاب والمشاة.

يشمل قرار الاستدعاء الصادر قرابة 70,000 مركبة تم إنتاجها وتوزيعها في السوق الصيني، وتتوزع هذه الحصيلة بدقة بين 49,465 وحدة من طراز السيدان الكهربائي نيسان N7، وحوالي 18,800 وحدة من طراز نيسان N6 الهجين. 

ومن جانبها، أعلنت شركة “دونج فينج نيسان”، الشريك المحلي للصانع الياباني، أنها ستتولى التواصل مع كافة العملاء المتضررين لاستبدال القطع المعيبة داخل دواسة الوقود مجانًا بالكامل، مؤكدة في الوقت نفسه عدم تسجيل أي حالات إصابة أو حوادث سير ناجمة عن هذا الخلل حتى الآن.

تباين استراتيجيات نيسان بين الأسواق العالمية وأمريكا

يسلط هذا الاستدعاء المبكر الضوء على التباين الشديد في استراتيجيات التسويق والبناء الهندسي التي تنتهجها نيسان عالميًا؛ فبينما تركز الشركة في السوق الأمريكي على الطرازات التقليدية المعتمدة على هيكل الشاحنات الصلب (Body-on-frame)، فإنها تندفع بقوة نحو المنصات الكهربائية البرمجية المتكاملة داخل الصين لمواجهة الهيمنة المحلية الشرسة.

ورغم هذا التعثر الفني المبكر، تحاول نيسان حماية سمعتها الاعتمادية والابتعاد عن التوترات السياسية الدائرة حول مقاومة الولايات المتحدة لاستيراد السيارات المصنعة في الصين، من خلال سرعة الاستجابة وسحب السيارات قبل وقوع أي أضرار.

نيسان استدعاء سيارات نيسان عيوب دواسة الوقود نيسان N7 الكهربائية أسعار سيارات نيسان دونج فينج نيسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

شبانة

الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 ورابط الاستعلام الرسمي

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

منتخب مصر تحت 17

موعد مباراة مصر وتنزانيا في نصف نهائي أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما

يوم التروية

دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

اسعار شرائح الكهرباء الجديدة

بعد آخر زيادة.. أسعار شرائح الكهرباء 2026 للمنازل

ترشيحاتنا

شمال سيناء: تقديم 19.7 ألف خدمة طبية مجانية خلال 15 مبادرة رئاسية

شمال سيناء: تقديم 19.7 ألف خدمة طبية مجانية خلال 15 مبادرة رئاسية

إغلاق مركز لعلاج الإدمان بقنا

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. غلق مركز صحة نفسية وعلاج إدمان غير مرخص بنجع حمادي| صور

صورة ارشيفية

زراعة بني سويف تكثف جهودها في توريد القمح ودعم الإنتاج الزراعي

بالصور

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

أكلات العيد.. الكبدة الإسكندراني في دقائق

من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق
من أكلات العيد.. الكبدة الاسكندرانى فى دقائق

بالشراشيب.. بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها
بسمة بوسيل تثير الجدل رفقه صديقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد