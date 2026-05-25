حوادث

وصول المتهمين بالتعدي على صغير باسوس ووالده إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة

متهمين
متهمين
إبراهيم الهواري

وصل إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، المتهمين بواقعة التعدي على أب ونجله باستخدام أسلحة نارية وذخائر بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا بواقعة التعدي على صغير باسوس ووالده، لحضور جلسة محاكمتهم.

تنظر مح

كمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين بالتعدي على أب ونجله باستخدام أسلحة نارية وذخائر بمنطقة باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا بواقعة التعدي على صغير باسوس ووالده.

قرار الإحالة 

وقرر المستشار محمد الجندي المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية بمحافظة القليوبية، إحالة قضية اتهام 7 أشخاص باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص ونجله، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية صغير باسوس بالقناطر الخيرية، لمحكمة استئناف طنطا، لإدراجها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، والمعروفة إعلاميا بالتعدي على صغير باسوس ووالده، بسبب خلافات عائلية بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أن النيابة وجهت للمتهمين وعددهم 7 تهم الشروع في قتل أحمد مرسي، ونجله الصغير محمد أحمد مرسي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية "فرد خرطوش وبندقية خرطوش" وذخائر.

وجاءت أسماء المتهمين من واقع أمر الإحالة، وهم أدهم ع أ، وعبد الرحمن ع ع، ويوسف ن ز، ومعتز ي ز، هارب، وعبد الشافي أ ع، وشريف أ أ، ورفعت ع أ، وجميعهم محبوسين عدا المتهم الرابع هارب، حيث تضمنت التهم أيضا التسبب في إحداث عاهة مستديمة للطفل المجني عليه ووالده، والإخلال بالنظام العام من خلال إطلاق أعيرة نارية وسط المناطق السكنية وتعريض حياة قاطنيها للخطر مستخدمين بذلك الأسلحة النارية أنفة البيان.

وكانت نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة نارية وبيضاء على شخص ونجله الصغير في أحد شوارع محافظة القليوبية، مما أسفر عن إصابتهما بجروح بالغة وإثارة حالة من الذعر بين المارة.

وبالفحص الأمني الدقيق، تبين أن الواقعة بدأت بتلقي مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من أحد المستشفيات مساء يوم 19 مايو الجاري، يفيد باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين بـ رش خرطوش وجروح قطعية متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على كواليس الواقعة.

وبسؤال المجني عليه الأول، اتهم خال زوجته المقيم بدائرة المركز، بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع أبنائه، موضحًا أن الهجوم جاء نتيجة خلافات أسرية محتدمة بينهم. وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها حتى تمكنت من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وتبين أنهم 4 أشخاص من أقارب الزوجة.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات الأسرية المشار إليها، كما أرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في الجريمة، حيث تم ضبط بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاح أبيض، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرير المحضر المختص، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

