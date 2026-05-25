محافظ القاهرة يوجه بحملات مكثفة للتصدي لسرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة

وجهه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الأجهزة التنفيذية بشن حملات مكثفة لرصد وضبط حالات سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة التعامل السريع والحاسم مع هذه الظاهرة، لما تمثله من إهدار للمال العام وتأثير سلبي على كفاءة شبكة الإنارة والخدمات المقدمة للمواطنين .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات النظافة من خلال شركتى النظافة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والتركيز على أماكن إقامة صلاة العيد، والمحاور الرئيسية و أماكن المتنزهات و الحدائق و الطرق المؤدية إليها مع مراجعة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات الغير صالحة ، وكذا التأكد من صلاحية الولاعات وإجراء الصيانة اللازمة لها للتأكد من أنها تعمل بكفاءة بالتنسيق مع الإنارة المركزية طبقا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، كذلك تكثيف العمالة والمعدات اللازمة لرفع مخلفات الذبح على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.

كما أكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة، والإسعاف والتأكد من استعداد المستشفيات والمراكز الطبية من حيث أطقم الأطباء و التمريض و توافر الأدوية للتعامل مع أى طارىء .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة مواقف السيارات ( النقل العام – السيرفيس - مواقف الأقاليم ) لعدم استغلال المواطنين ورفع الأجرة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة تنظيم حملات بالتنسيق مع شرطة المرافق لضبط الباعة الجائلين ورفع الإشغالات التي تعوق حركة المرور و خاصة التي توجد أمام الحدائق والمتنزهات والطرق المؤدية إليها ، والتنسيق مع إدارة شرطة المسطحات المائية لإحكام الرقابة على المراسي النيلية و التأكد من توافر كافة شروط الأمن و السلامة اللازمين مع الالتزام بحمولة المراكب الواردة بالترخيص و الإخطار أول بأول عن أي مخالفات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتعيين خدمات مرورية لمنع حدوث أي اختناقات مرورية ، وتخصيص عدد من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ وتكثيف التواجد الأمني للتصدي لأي مخالفات .



