البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة العذراء بكفر الدوار

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة السيدة العذراء مريم للآباء الفرنسيسكان، بكفر الدوار.

شارك في الصلاة الأب يوحنا حربي، والأب يوسف زكي، والأب مايكل صبحي، إلى جانب الجماعة الرهبانية الفرنسيسكانية، حيث ألقى صاحب الغبطة عظة الذبيحة الإلهية، مؤكدًا أهمية أسرار الكنيسة، ومفاعيلها الروحية في حياة المؤمن.

وأوضح الأب البطريرك أن سر المعمودية يمثل الميلاد الروحي للإنسان، بينما تعبّر الإفخارستيا عن شركة حقيقية بين الإنسان، والله من خلال الخبز، والخمر اللذين حوّلهما السيد المسيح إلى جسده ودمه.

وأشار بطريرك الأقباط الكاثوليك إلى أن سر الإفخارستيا يكشف أيضًا روح الشركة بين البشر، إذ يقف خلف الخبز، والخمر عمل الكثيرين ممن زرعوا القمح، والعنب، وطحنوا، وخبزوا حتى تصل التقدمة إلى المذبح، مؤكدًا أن حياة الإيمان تقوم على المشاركة، والمحبة، والخدمة.

كذلك، تحدث غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق عن مفاعيل أسرار الشفاء، والخدمة في حياة الكنيسة، داعيًا الأطفال، وأسرهم إلى التمسك بالحياة الروحية، والشهادة للمسيح بالمحبة والفرح.