وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطالب بقطع الكهرباء عن لبنان والسيطرة على الضاحية

أعلن إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أنه يجب قطع الكهرباء عن لبنان والسيطرة على الضاحية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في مناطق بالجليل الأعلى بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان.

يواصل حزب الله الرد على الاحتلال الذي عدل في وقت سابق عن مشروع توسع كبير في الجنوب اللبناني بفعل المقاومة إلا أنه يوسع من قوته التي يتفوق فيها عبر الغارات الجوية القاتلة في الأغلب للمدنيين.

وشن الاحتلال غارتان على بلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية جنوبي لبنان، وكذلك غارتان إسرائيليتان على بلدتي الحنية والمنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان.

وشن غارتين على بلدتي ياطر وحاريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وبلدتي يحمر الشقيف وزوطر الشرقية بقضاء النبطية.

