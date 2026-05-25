خلال زيارته لبكين .. رئيس وزراء باكستان يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع الصين

أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم /الإثنين/ أهمية تعزيز العلاقات مع الصين، وذلك عقب وصوله إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين لعقد اجتماع هام مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية طويلة الأمد.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني - حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - بالتطور السريع الذي تشهده الصين، قائلا "كلما زرت الصين، أرى مشاريع بناء جديدة وتقدما ملحوظًا".

كما أعرب عن تعازيه للشعب الصيني في ضحايا الانفجار الذي وقع بمنجم للفحم في مقاطعة "شانشي" مؤخرا، مؤكدا تضامن باكستان الكامل مع عائلات الضحايا والشعب الصيني.

ولفت إلى أهمية هذه المرحلة في تاريخ البلدين، حيث يحتفل الجانبان بالذكرى ال75 لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

وأشار شهباز شريف إلى أنه تم إحراز تقدم كبير نحو إحلال السلام في المنطقة، موضحا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح أن باكستان اضطلعت بدور وساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خلال الأزمة الأخيرة، كما أعرب عن تقديره لدعم بكين لمبادرات إسلام أباد لإحلال السلام ووقف إطلاق النار.

ويترأس شهباز شريف وفدا رفيع المستوى خلال زيارته الحالية للصين يضم عددا من المسئولين أبرزهم نائب رئيس الوزراء محمد إسحاق دار وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.