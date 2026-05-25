الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، طريقة عمل الكباب المشوى.

طريقة عمل الكباب المشوى :

المقادير :
 
    كيلو لحم ضأن
    التتبيلة:
   1 حبة طماطم
   1 حبة بصل
    3 فصوص ثوم
    ملعقة كبيرة صوص صويا
    زعتر
   2 ملعقة كبيرة خل
    ملح
    فلفل
   بهارات لحم
   ملعقة كبيرة زيت
   ملعقة كبيرة عسل أبيض
   

طريقة التحضير لعمل الكباب المشوى:

    نضع مكونات التتبيلة ما عدا الملح في محضرة الطعام ونفرمها جيداً حتى تتحول الى خليط ناعم جداً.
   

 نضع اللحم في التتبيلة لمدة يوم كامل على الأقل مع حفظها مغطاة في الثلاجة. ونضع الملح قبل الطهي مباشرة حتى لا يفقد اللحم ماؤه ويجف أثناء الطهي.
   

 نضع مقلاة تيفال كبيرة أو الجريل على النار ونتركها حتى تسخن جيداً ثم نضع اللحم مع مراعاة توزيع اللحم على المقلاة بدون وضع القطع فوق بعضها.
   

 نترك اللحم لمدة 5 دقائق حتى يتحمر جيداً جداً ويأخذ لون الشواء ثم يقلب على الوجه الآخر ويترك حتى يتحمر.
 

    نرفع اللحم من على الجريل ونضعه في صينية فرن عميقة وتغطى جيداً بورق الفويل وندخلها فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج اللحم تماماً (حوالي 30-45) دقيقة.
 

 لإضفاء طعم شواء الفحم على اللحم نضع قطعة فحم على النار حتى تحمر ثم نضعها في وعاء صغير وسط صينية اللحم ونضع فوق قطعة الفحم المشتعلة قطرات من الزيت ونغطي الصينية لمدة 5 دقائق.
   * تقدم ساخنة مع السلطات والخبز الطازج.

