طرح بوستر التياترو قبل عرضها بعيد الأضحي

طرح فريق عمل مسرحية التياترو، البوستر الرسمي للعمل، تهميدًا لعرضها في موسم عيد الاضحي.

وتدور أحداث العرض حول «آدم» الذي يدخل تجربة غير متوقعة بعد مشاركته في مسابقة فنية، قبل أن ينتهي به الأمر داخل مسرح قديم مهجور، لتبدأ سلسلة من المواقف التي تكشف جوانب مختلفة من الصراع داخل الوسط الفني.

العرض بطولة نور محمود، عبدالمنعم رياض، أحمد السلكاوي، ألحان المهدي، محمد مبروك، شريهان الشاذلي، سمر النجيلي، فادي رأفت، أحمد خشبة، هاجر البديوي، أبانوب لطيف، علاء الحريري، وتامر عبدالمجيد ،ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، موسيقى شهاب محمد عزت، استعراضات محمد بيلا، ماكير رحاب طايع، كوافير روبي مهاب، هيئة إخراج دعاء حسين، محمد طارق، محمد محمود، مخرج مساعد منى المهدي، مخرج منفذ بسنت علي ونور سمير، مستشار إعلامي محمد عبد الرحمن، أشعار طارق علي، تأليف أحمد الملواني، إخراج أحمد فؤاد.