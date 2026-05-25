خبير لوائح: كاف لن يمنح الزمالك استثناء للحصول على رخصة المشاركة في دوري الأبطال

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن الزمالك يسعى حاليًا لتوفير المبالغ المالية المطلوبة من أجل إنهاء أزمات القيد وتسوية القضايا المعلقة.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة CBC: "الزمالك يعمل حاليًا على جمع الأموال لحل قضايا القيد، وتم توفير 30 ألف دولار لحل القضية الثانية".

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد يعلن غدًا عن تمديد مهلة استخراج تراخيص الأندية، بسبب إجازات عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء طبيعي ويحدث في العديد من دول العالم.

وأوضح خبير اللوائح أن أمام الزمالك إجراءات قانونية يجب الانتهاء منها قبل نهاية يونيو أو الأسبوع الأول من يوليو المقبل، وفقًا للموعد الذي حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإرسال أسماء الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

وتابع: "في حال عدم تسوية قضايا الزمالك، فلن يشارك الفريق في دوري أبطال إفريقيا، ولا توجد أي مادة في لوائح الكاف تمنح النادي استثناءً للمشاركة حال استمرار أزمة القيد".

وأشار العمايرة إلى أنه في حالة عدم مشاركة الزمالك في البطولة الإفريقية، فإن الأهلي سيكون الأقرب للمشاركة، باعتباره الفريق التالي في ترتيب جدول الدوري المصري.