خبير لوائح رياضية: الزمالك يواجه ضغوطا مالية تؤثر على مشاركته الإفريقية

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، أن نادي الزمالك يعمل حاليًا على حل أزماته المالية الخاصة بالقيد، من خلال توفير مبالغ لسداد القضايا المعلقة، مشيرًا إلى توفير نحو 30 ألف دولار لتسوية إحدى القضايا.

وقال عامر العمايرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، إن الاتحاد المصري لكرة القدم قد يمدد مهلة تراخيص الأندية بسبب الإجازات، بينما يجب على الزمالك إنهاء كل إجراءاته قبل نهاية يونيو أو بداية يوليو وفق تعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

دوري أبطال إفريقيا

وحذر من أنه في حال عدم إنهاء الأزمة، قد يتم استبعاد الزمالك من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، مع ترجيح مشاركة الأهلي بدلًا منه وفق ترتيب الدوري.