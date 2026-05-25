بشير التابعي: أنصح معتمد جمال وجون إدوارد بالرحيل عن الزمالك

أكد بشير التابعي، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن تتويج الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم جاء بفضل مجهودات كبيرة من اللاعبين والجهاز الفني والداعمين للنادي.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "أهنئ لاعبي الزمالك والجهاز الفني والجماهير، وكذلك ممدوح عباس، على التتويج بالدوري هذا الموسم".

وأضاف: "معتمد جمال كان حزينًا حتى بعد الفوز بالبطولة، بسبب خسارة الكونفدرالية، ولو كنت مكانه لتقدمت باستقالتي، ولن أعمل مجددًا في مثل هذه الأجواء، خاصة بعد الضغوط والقلق الذي عاشه".

وأشار التابعي إلى أن ممدوح عباس لعب دورًا كبيرًا في دعم الفريق خلال الموسم، قائلًا: "ممدوح عباس كان الجندي المجهول في تتويج الزمالك بالدوري، وكان قد جهز مكافآت مالية للاعبين في نهائي الكونفدرالية، لكن بعد خسارة البطولة لم يتم صرفها".

كما تطرق لاعب الزمالك السابق للحديث عن جون إدوارد، مؤكدًا أنه سبق وهاجمه لكنه يعتذر له حاليًا، مضيفًا: "أنا هاجمت جون إدوارد من قبل، لكن أعتذر له الآن، وأنصحه بالرحيل إذا استمرت نفس الظروف، لأن استمرار العمل وسط هذه الأوضاع قد يؤثر على اسمه ومستقبله".