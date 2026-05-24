والدي سر قراراتي| زيزو: لم أندم على اللعب للزمالك.. والانضمام للأهلي محطة مهمة في مسيرتي

حل أحمد سيد “زيزو” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج “ملعب ON”، حيث تحدث عن العديد من محطات مسيرته الكروية، وكشف كواليس قراراته داخل وخارج الملعب.

وقال زيزو إن والده كان دائمًا الداعم الأول له، متابعا: “بابا معايا من وأنا صغير، وعمري ما بشغل بالي بأي حاجة خارج الملعب.. تركيزي كله في كرة القدم فقط”، والعلاقة بيننا تقوم على الصداقة والثقة وتبادل الرأي في كل القرارات.

وتطرق نجم الاهلي إلى فترة عودته لنادي الزمالك، مؤكدًا أنه لم يندم على هذه الخطوة، قائلًا: “مكنتش ندمان إني رجعت الزمالك.. عملت اسم كبير في النادي، واللي بنيته هناك بيتزرع ويتحصد دلوقتي”، مشيرًا إلى أن اللعب للقلعة البيضاء كان حلمًا لأي لاعب.

وكشف زيزو كواليس انضمامه للزمالك في يناير 2019، موضحًا أن طارق السيد كان صاحب الدور في ترشيحه للانتقال إلى الفريق خلال فترة صعبة قبل نهائي الكونفدرالية، مؤكدًا أنه دخل التجربة بثقة كبيرة وإصرار على إثبات نفسه.

وعن رحلته الحالية، أوضح زيزو أنه يمر بمرحلة جيدة في مسيرته بعد انتقاله إلى النادي الأهلي، قائلًا إنه يركز فقط على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، مشددًا على أن كرة القدم هي الأولوية دائمًا في حياته.

تحدث عن ملف تجديد عقده مع الزمالك، مؤكدًا أنه لم يكن على دراية كاملة بتطورات المفاوضات في بعض الفترات، مشيرًا إلى أن شعوره بعدم الترحيب في أي مكان قد يدفعه لاتخاذ قرار الرحيل بشكل طبيعي.

واختتم زيزو تصريحاته مؤكدًا أن الجانب المادي ليس العامل الأول في قراراته، قائلًا: “الفلوس مهمة لكن مش هي الأساس.. في عوامل تانية وحسابات بتفرق في اختيار أي خطوة”، مضيفًا: “أنا مش ندمان على عودتي من أوروبا.. مين ميحلمش يلعب في نادي كبير زي الزمالك”.