زيزو يظهر في حلقتين مع سيف زاهر عبر أون سبورت.. اعرف موعدهما

قام أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بتسجيل حلقة مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون سبورت قبل فترة التوقف الدولي.

ومن المقرر إذاعة الحلقة على مرتين اليوم وغدا عبر قناة أون سبورت في تمام الساعة العاشرة ونصف مساء

ويكشف فيها نجم الأهلي كافة تفاصيل الموسم المنصرم داخل المارد الأحمر بداية من أزمات غرفة الملابس وحتى مباراة القمة.

استعدادات منتخب مصر

في سياق أخر يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، تدريباته، بمركز المنتخبات الوطنية، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم 2026.

ويستعد المنتخب، لمواجهة منتخب روسيا يوم 28 مايو الحالي، ودياً، قبل السفر يوم 30 من الشهر نفسه، إلى أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة البرازيل ودياً، يوم 6 يونيو، في إطار تحضيراته لخوض المونديال.

وشهدت التدريبات، اليوم، مشاركة 23 لاعباً وهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومهدي سليمان ومحمد علاء ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وحمدي فتحي وياسر إبراهيم وحسام عبدالمجيد وكريم حافظ وأحمد فتوح ومروان عطية ومهند لاشين ونبيل عماد دونجا ومحمود صابر وأحمد السيد زيزو وإمام عاشور ومصطفى زيكو وإبراهيم عادل ومحمود تريزيجيه وأقطاي عبدالله.